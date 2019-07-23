Телепередача, представившая истории из Лома Линды, получила премию «Эмми»

Телевизионный проект «Жизнь на линии» рассказывает вдохновляющие истории мужества и надежды.

Съёмочная группа Mound City Films привезла домой премию «Эмми» с 45-й ежегодной церемонии награждения Национальной академии телевизионных искусств и наук за эпизод из серии «Жизнь на линии». В нём рассказывается о девушке из Южной Калифорнии, которой сделали пересадку сердца в детской больнице адвентистского университета Лома Линда.

Mound City Films была одной из двух съемочных групп, которые получили звание лучшей программы в категории «Здоровье и наука». Эпизод студии познакомил зрителей с 16-летней девочкой, чьё сердце остановилось всего через несколько недель после того, как ей поставили диагноз редкой формы сердечно-сосудистого заболевания, в результате чего её внесли в список пациентов, нуждающихся в пересадке сердца. После этой трагедии девушка получила медицинскую помощь в детской больнице университета Лома Линда. Эпизод рассказал об этом путешествии глазами врачей и семьи девушки, пока все они боролись за её жизнь. В конце концов Лекси получила необходимую для неё пересадку сердца и сейчас чувствует себя хорошо.

Патрисия Келикани, ведущий продюсер телепроекта «Жизнь на линии», говорит: «Для меня большая честь – делиться по телевидению историями тех, кто вдохновляет и извлекает смысл из самых мрачных моментов жизни. Удивительные личности, представленные на шоу, напоминают нам – мы призваны никогда не сдаваться и жить полной жизнью».

В 2016 году телепроект «Жизнь на линии» получил свою первую премию «Эмми» в категории «Здоровье и наука» за эпизод NICU под названием «Трудное начало». В следующем году в третьем сезоне сериал получил семь наград «Эмми». Наградой этого года стала 14-я премия «Эмми».

«Жизнь на линии» — это телевизионное шоу, в котором представлены убедительные, реальные истории надежды и мужества из университета Лома Линда. Сериал даёт уникальный, пристальный взгляд на жизнь тех, кто столкнулся с огромной трагедией, раскрывая стойкость, проявленную людьми в сложные для них времена.

Хизер Джексон, новости университета Лома Линда

Источник: esd.adventist.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2019 г.