История, не вошедшая в фильм «Титаник»

Легендарный гигантский лайнер «Титаник» затонул в 2 часа ночи 15 апреля 1912 года в холодных водах Атлантического океана, забрав с собой 1517 человеческих жизней. С гибелью «Титаника» связана одна потрясающая история, которую Голливуд отказался включить в свой знаменитый фильм.

Проповедник Джон Харпер родился в Шотландии 29 мая 1872 г. В день катастрофы ему было 39 лет. Незадолго до этого у него умерла жена. Со своей шестилетней дочерью и сестрой Джесси Харпер он направлялся в Чикаго по приглашению одной из местных церквей.

Когда лайнер столкнулся с айсбергом и пассажиры осознали реальность всего происходящего, на корабле началась паника. Джон поцеловал свою дочь на прощание и передал её члену экипажа, который посадил девочку в спасательную лодку вместе с сестрой Джона. Харпер понимал, что больше никогда их не увидит.

Проповедник стал призывать напуганных людей принять Иисуса Христа в своё сердце. Вначале он это делал на палубе, а затем, когда корабль стал стремительно уходить ко дну, он прыгнул в ледяную воду и продолжал это делать в воде.

Сотни людей, беспомощно барахтаясь, были охвачены ужасом и животным страхом. Неугомонный проповедник плавал от одного человека к другому, стараясь привлечь их внимание к последней надежде — Иисусу. Подплыв к тонущему юноше, еле дыша от холода и усталости, Джон спросил его: «Ты веришь в Иисуса?» В ответ он услышал: «Нет». В следующую минуту проповедник попытался рассказать ему о Христе, но юноша ничего не хотел слушать и, будучи в шоке, только мотал головой. Тогда Джон снял свой спасательный жилет и передал его юноше, бросив: «Тебе это нужнее, чем мне», и поплыл к другим. Отдав свой жилет, Джон продержался недолго — ледяная вода забирала все его силы. Последними его словами была цитата из библейской книги Деяния Апостолов (16:31), сказанная им кому-то: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься!»

Из всех людей, оказавшихся в воде, спаслись только шестеро в спасательных жилетах. Среди них оказался и юноша, которому Джон отдал свой жилет. Спустя четыре года на встрече спасшихся после трагедии он встал и со слезами на глазах рассказал о том, как Джон Харпер спас его и тем самым помог ему поверить в Бога.

На фоне тех, кто пытался купить себе место в шлюпке, а потом отгребал подальше, не обращая внимания на раздирающие душу крики о помощи, Харпер выглядит настоящим героем. А ведь ему было, для кого жить. Но он предпочел самопожертвование ради того, чтобы чужие ему люди не погибли без надежды. Это не просто подвиг. Это подвиг последователя Того, Кто пожертвовал Собой «дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Газета «Акцент»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.