История с цепочкой

Юля очень любила лето. Летом начинались самые долгие каникулы, а ещё летом был её день рождения. И на этот день рождения родители подарили Юле красивую цепочку с кулоном. Юля была очень рада такому подарку.

Родители записали Юлю в летний пришкольный лагерь. И в первый же день лагеря Юля пришла с цепочкой.

— Смотри, Лена, что мне мама с папой подарили. Какая красивая цепочка, — хвасталась Юля своей подруге.

Конечно, Лене тоже захотелось иметь такую красивую вещь.

Когда ребята из школьного лагеря расходились по домам, Юля обнаружила, что потеряла цепочку. Видимо, застёжка расстегнулась, и цепочка соскользнула вниз. Юля и Лена обыскали всё кругом, но цепочка как будто сквозь землю провалилась. Юля в слезах ушла домой.

На следующий день Лена пришла в пришкольный лагерь пораньше. Она зашла в класс и села за парту. Вдруг Лена заметила, что у ножки парты что-то блестит.

Она нагнулась и увидела Юлину цепочку. В этот момент Лене очень захотелось оставить её у себя. Но потом она вспомнила, как мама говорила, что брать чужое — это воровство.

Тут в класс вошла Юля. Её лицо было грустным, по глазам было видно, что она проплакала весь вечер.

— Юля, Юля! — бросилась навстречу Лена. — Твоя цепочка нашлась!

Юля была счастлива. А Лена радовалась тому, что вовремя вспомнила слова мамы и эта история так благополучно завершилась.

Татьяна Ведерникова

Фото Марии Черепановой

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.