Итоги 2018 года

Чем удивил?

В сентябре в Книгу рекордов России внесено достижение, установленное в г. Троицке Челябинской области. 4477 жителей города выстроились в замкнутую цепочку длиной 3,5 км, оцепив центральные кварталы. Главному редактору Книги рекордов России Станиславу Коненко потребовалось больше получаса, чтобы обойти цепь и посчитать всех участников.

Люди, взявшиеся за руки, — прекрасный символ единства. Единства граждан огромной многонациональной страны, объединённых общими историческими корнями. Россия — это страна, в которой глубоки традиции дружбы и уважения между представителями разных вероисповеданий и религий. По-другому государство, в котором проживают сотни народов и десятки вероисповеданий, не может существовать.

Подводя итоги уходящего года, Россия главной своей гордостью может по праву считать свой народ, людей, которые, согласно древней библейской заповеди, стремятся «сохранять единство духа в союзе мира» (Ефесянам 4:3).

Чем порадовал?

С 14 июня по 15 июля в России прошёл 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые проводился в Восточной Европе. Также в первый раз футбольные соревнования такого уровня проходили на территории сразу двух частей света — Европы и Азии. Но, безусловно, больше всего порадовало наших болельщиков то, что сборная России впервые за 32 года играла в четвертьфинале.

В эти дни за результатами игр следили даже те, кто обычно не проявляет интерес к футболу. Спортивная победа сборной, казалось, вселяла в людей самое главное — надежду. Надежду на то, что изменения к лучшему возможны. И если десятилетиями привыкшие проигрывать спортсмены могут побеждать, значит, реальны изменения и в других сферах общества. Можно побеждать преступность, алкоголизм, экономические кризисы, бесхозяйственность, бездуховность. Стоит только захотеть!

«А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Римлянам 5:5).

О чём заставил задуматься?

Этот год в России был объявлен годом волонтёра. Одним из направлений работы сотен тысяч бескорыстных помощников является забота об инвалидах. Усилия добрых граждан, врачей и государства могут во многом улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями. В этом году Росстат заявил, что количество инвалидов в России за последние 5 лет уменьшилось на миллион человек (12,1 млн в 2018 г. против 13,1 млн в 2013 г.). Но, увы, полное исцеление для многих из них так и останется невозможным.

Как же важно иметь в сердце крепкую веру в Бога, потому что только Он даёт надежду на полное освобождение от всех недугов в Божьем Царстве. Библия говорит: «Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придёт отмщение, воздаяние Божие; Он придёт и спасёт вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь» (Исаия 35:4-6).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.