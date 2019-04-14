Итоги конкурса детских рисунков

Благодарим всех ребят, приславших свои работы на конкурс детских рисунков (тема «Рождество») и поздравляем победителей!
Всем участникам отправлены сертификаты, а победителям — дипломы и подарки.
1 МЕСТО
Яковлева Настя, 11 лет, с. Як-Бодья, Удмуртия
2 МЕСТО
Яковлева Яна, 15 лет, с. Як-Бодья, Удмуртия
3 МЕСТО
Сырские Лида, 5 лет и Аня, 8 лет, г. Минск, Беларусь
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