Итоги конкурса детских рисунков

Благодарим всех ребят, приславших свои работы на конкурс детских рисунков (тема «Рождество») и поздравляем победителей!

Всем участникам отправлены сертификаты, а победителям — дипломы и подарки.

1 МЕСТО

Яковлева Настя, 11 лет, с. Як-Бодья, Удмуртия

2 МЕСТО

Яковлева Яна, 15 лет, с. Як-Бодья, Удмуртия

3 МЕСТО

Сырские Лида, 5 лет и Аня, 8 лет, г. Минск, Беларусь

Замечательная новость!

Мы обновили сайт детского журнала «Чудесные странички».

Теперь у вас есть возможность слушать и скачивать наши аудиорассказы. А также стало удобнее читать детские истории, скачивать библейские самоделки, головоломки, христианские раскраски, библейские игры.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.