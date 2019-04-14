Итоги конкурса детских рисунков

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Итоги конкурса детских рисунков

Благодарим всех ребят, приславших свои работы на конкурс детских рисунков (тема «Рождество») и поздравляем победителей!

Всем участникам отправлены сертификаты, а победителям — дипломы и подарки.

1 МЕСТО
Яковлева Настя, 11 лет, с. Як-Бодья, Удмуртия

Яна Яковлева, 15 лет, Удмуртия, с. Як-Бодья2 МЕСТО
Яковлева Яна, 15 лет, с. Як-Бодья, Удмуртия

Настя Яковлева, 11 лет, Удмуртия, с. Як-Бодья3 МЕСТО
Сырские Лида, 5 лет и Аня, 8 лет, г. Минск, Беларусь

Анна Сырская, 8 лет, г. МинскЛида Сырская, 5 лет, г. МинскЗамечательная новость!

Мы обновили сайт детского журнала «Чудесные странички».

Теперь у вас есть возможность слушать и скачивать наши аудиорассказы. А также стало удобнее читать детские истории, скачивать библейские самоделки, головоломки, христианские раскраски, библейские игры.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.

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