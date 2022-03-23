Итоги конкурса детских рисунков

Дорогие ребята! Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе детских рисунков на тему

«Я ЧИТАЮ БИБЛИЮ». Нам очень понравились ваши работы! Публикуем рисунки победителей.

Возрастная категория от 2 до 9 лет:

Ульянова Варвара, 7 лет, г. Волжский, Волгоградская обл. Новикова Яна, 9 лет, с. Ягодная Поляна, Саратовская обл. Савиных Миша, 8 лет, г. Кирово-Чепецк

Возрастная категория от 10 до 14 лет:

Серединцева Дарья, 13 лет, г. Волгоград Флят Яна, 14 лет, г. Колодищи, Беларусь Третьякова Анисья, 11 лет, г. Кинешма, Ивановская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.