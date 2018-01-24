Из истории издания русской Библии

Издание русской Библии было важным событием в истории русского христианства и русской культуры. Читая Священное Писание на родном языке, миллионы людей нашли в нём подлинные духовные ценности, обрели веру и мир с Богом.

1564 г. — основатель типографского дела в России первопечатник Иван Фёдоров издаёт книгу «Апостол», в которую вошли Писания Нового Завета: Деяния апостолов и их Послания.

1581 г. — впервые напечатана полная церковно-славянская Биб­лия.

1751 г. — по указу императрицы Елизаветы была издана так называемая «Елизаветинская» Библия, текст которой был сверен с греческим переводом — Септуагинтой. Елизаветинская Библия почти без изменений до сих пор употребляется Русской православной церковью. Однако читать и понимать текст этой Библии мог только тот, кто знал церковно-славянский язык.

1813 г. — основано Российское Библейское Общество, поставившее своей целью печатание и распространение книг Священного Писания среди народов страны. Было решено продавать их по низкой цене и бесплатно раздавать неимущим. В 1815 году после возвращения из-за границы император Александр I повелел «доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своём российском языке».

1822 г. — впервые полностью напечатан на русском языке Новый Завет.

1862 г. — выпущено в свет второе издание Нового Завета.

1876 г. — впервые вышла из печати полная русская Библия. Этот перевод называют «синодальным», так как он был утверждён Святейшим Правительствующим Синодом. Произошло это почти три века спустя после появления первоначальной церковно-славянской Библии.

1 июня 2011 г. — вышла в свет Библия в современном русском переводе, над которым Российское Библейское Общество трудилось более 15 лет. Также перевод на современный русский язык сделан в Институте перевода Библии при Заокской духовной академии. Эти переводы отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения.

Дорогой читатель! Желаем, чтобы в этом году Священное Писание стало вашей настольной книгой! Познайте через неё Бога, и Он станет ближе к вам. Божьих вам благословений в Новом 2018 году!

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.