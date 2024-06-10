* * *

Качнулись навстречу полосы

Наезженной колеи…

Прочь руки, не рвите волосы,

Куда меня повели?

Меняются в пляске зверской

Земля и небес глуби…

Чей это знакомый перстень

Впечатался в мои губы?

Ослепла, почти оглохла,

Иду в лапы смерти.

Чтоб руки у вас отсохли,

Вы сами не лучше, черти!..

* * *

Храм безучастно высится вдали

С калеками и нищими при входе,

Пылает зной… Она лежит в пыли

И медленно с трудом в себя приходит.

По площади, что стала вдруг пуста,

Дымится в пыль растоптанная глина,

И тихий голос мудрого Христа

Звучит, как песня, в сердце Магдалины.

Иссяк толпы людской поток,

Не споря и не возражая.

— Никто не осудил?

— Никто.

— И я тебя не осуждаю.

* * *

Я знаю, завтра, чуть забрезжит свет,

Врачуя язвы, исцеляя раны,

Вычерпывая горечь наших бед,

Ты станешь проповедовать у храма.

И в час полуденный, когда народ пойдёт

Под сенью крыш возлечь и пообедать,

Когда тебя никто не позовёт

С ним трапезы изысканной отведать,

Для нищих разостлав кусок рядна

С нехитро приготовленной едою,

Я протяну тебе кувшин вина

И хлеб, с любовью испечённый мною.

Из поэмы «Магдалина»

Натальи Щегловой