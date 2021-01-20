Когда мне плохо, я к Тебе бегу
И горько-горько плачу безутешно.
Произнести ни слова не могу,
А Ты по голове погладишь нежно.
Мне радостно — я вновь к Тебе стремлюсь:
Мой смех, улыбка — всё перед Тобою.
Прошепчешь с теплотою, Иисус:
«Я рад, что сотворил тебя такою».
Задумаюсь… Ты сядешь, помолчишь.
На звёзды смотрим длинными ночами.
Мечты души и тайны сохранишь…
И нет давно секретов между нами.
С Тобой могу я быть простой-простой,
Уставшей, чуть рассеянной, смешною.
Ты примешь и поймёшь меня любой,
Наполнишь сердце миром, добротою.
А знаешь, я навек хочу вот так…
Люблю Тебя. Ты, знаю, любишь крепче.
Приди скорей… Рассей всё зло и мрак.
Стремлюсь к Тебе… Туда, где свет. Где вечность.
Виктория Желтухина
Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.