Когда мне плохо, я к Тебе бегу

И горько-горько плачу безутешно.

Произнести ни слова не могу,

А Ты по голове погладишь нежно.

Мне радостно — я вновь к Тебе стремлюсь:

Мой смех, улыбка — всё перед Тобою.

Прошепчешь с теплотою, Иисус:

«Я рад, что сотворил тебя такою».

Задумаюсь… Ты сядешь, помолчишь.

На звёзды смотрим длинными ночами.

Мечты души и тайны сохранишь…

И нет давно секретов между нами.

С Тобой могу я быть простой-простой,

Уставшей, чуть рассеянной, смешною.

Ты примешь и поймёшь меня любой,

Наполнишь сердце миром, добротою.

А знаешь, я навек хочу вот так…

Люблю Тебя. Ты, знаю, любишь крепче.

Приди скорей… Рассей всё зло и мрак.

Стремлюсь к Тебе… Туда, где свет. Где вечность.

Виктория Желтухина

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.