К женщине в селе явился Бог

К одной старой женщине в селе явился Бог. Она рассказала об этом священнику, который, заботясь о духовном устроении своей прихожанки, сказал:

— Если Бог тебе явится в следующий раз, попроси Его рассказать о моих грехах, которые лишь Ему одному известны. Это будет достаточным доказательством, что именно Бог, а не кто-либо другой является тебе.

Когда женщина пришла снова, священник спросил, являлся ли ей Бог. Она кивнула.

— Ты задала ему мой вопрос?

— Да, задала.

— И что Он ответил?

— Он ответил: «Скажите своему священнику, что Я простил его грехи и поэтому не вспоминаю их».

— Действительно, это был Бог… — сказал священник.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.