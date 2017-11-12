К женщине в селе явился Бог

К одной старой женщине в селе явился Бог. Она рассказала об этом священнику, который, заботясь о духовном устроении своей прихожанки, сказал:
— Если Бог тебе явится в следующий раз, попроси Его рассказать о моих грехах, которые лишь Ему одному известны. Это будет достаточным доказательством, что именно Бог, а не кто-либо другой является тебе.
Когда женщина пришла снова, священник спросил, являлся ли ей Бог. Она кивнула.
— Ты задала ему мой вопрос?
— Да, задала.
— И что Он ответил?
— Он ответил: «Скажите своему священнику, что Я простил его грехи и поэтому не вспоминаю их».
— Действительно, это был Бог… — сказал священник.
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