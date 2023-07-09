Кабачки пошли?

Вы не справляетесь с кабачками? Тогда по банкам их! Зимой одолеете.
Салат из кабачков на зиму
Ингредиенты:
- 2 кг томатов
- 3 кг кабачков
- 5 болгарских перцев
- 1 стакан сахара
- 2 ст. л. соли
- 0,5 стакана растительного масла
- 1 ч. л. без горки лимонной кислоты
- 1 ч. л. смеси сладких перцев (по желанию)
Приготовление:
Простерилизовать банки. Помидоры измельчить в блендере, перелить массу в кастрюлю, кипятить 10 минут. Добавить соль, сахар, масло, смесь сладких перцев, кабачки, порезанные кубиками. Если кабачки молоденькие, шкурку не снимать, семена не удалять. Варить 15 минут. Добавить порезанный болгарский перец и варить ещё 10 минут. Добавить лимонную кислоту (не переборщить), перемешать. Через 2 минуты разложить по банкам, закатать, перевернуть до остывания.
Примечание: если у вас хороший холодный погреб и вы храните заготовки там, лимонную кислоту можно не добавлять или добавлять меньше, чем указано в рецепте.
Подготовила Оксана Соловьёва
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.