Кабачки пошли?

Вы не справляетесь с кабачками? Тогда по банкам их! Зимой одолеете.

Салат из кабачков на зиму

Ингредиенты:

2 кг томатов

3 кг кабачков

5 болгарских перцев

1 стакан сахара

2 ст. л. соли

0,5 стакана растительного масла

1 ч. л. без горки лимонной кислоты

1 ч. л. смеси сладких перцев (по желанию)

Приготовление:

Простерилизовать банки. Помидоры измельчить в блендере, перелить массу в кастрюлю, кипятить 10 минут. Добавить соль, сахар, масло, смесь сладких перцев, кабачки, порезанные кубиками. Если кабачки молоденькие, шкурку не снимать, семена не удалять. Варить 15 минут. Добавить порезанный болгарский перец и варить ещё 10 минут. Добавить лимонную кислоту (не переборщить), перемешать. Через 2 минуты разложить по банкам, закатать, перевернуть до остывания.

Примечание: если у вас хороший холодный погреб и вы храните заготовки там, лимонную кислоту можно не добавлять или добавлять меньше, чем указано в рецепте.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.