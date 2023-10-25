Как быть с обидой?

Обида — это наш выбор. Мы сами решаем, как реагировать на слова и поступки людей. Учись не обижаться.

Обидчивый

Витя всегда обижается. Скажешь ему что-нибудь в шутку, а он губы надует и домой зашагает. А в лучшем случае обернётся и скажет: «Я на вас обиделся!» Хотя его никто обижать и не собирался.

Собрались как-то ребята поиграть в лесных зверей.

— Я медведем буду, — кричит один.

— А я — лисой! — сказал другой.

— А я — волком! — говорит третий.

— А ты зайчиком будешь! — говорят они Вите. А он брови нахмурил.

— Почему это я — зайчиком? Я что, такой же трусливый?

— Да нет же, — отвечают все. — Ну, хочешь — будь медведем!

— Так я, значит, такой же неуклюжий, как медведь?!

Совсем растерялись ребята.

— Давай тогда белочкой, — сказали они.

— Я что, такой же рыжий, как белочка?! — закричал Витя.

— Хорошо! — сказали ему. — Кем ты сам хочешь быть?

Подумал мальчик и рукой махнул.

— Да ну вас! Не хочу с вами играть! Вы меня всё время обидеть хотите! Я лучше домой пойду.

А ты как думаешь: разве хотели ребята его обидеть?

Работа над ошибками

Жил-был на свете один кузнец. Дело своё знал хорошо, мог подковать лошадь или топор изготовить.

Проходил каждый день мимо его кузницы один человек. Любил он посмеяться над кузнецом и всякие обидные слова ему говорил:

— Кто же так работает?! Посмотри, какие ты гвозди сделал, они же все кривые! Плохой из тебя мастер! И кто только так тебя работать учил?!

А кузнец помалкивает да молотом своим машет. А в один прекрасный день отбросил он молот свой в сторону и подошёл прямо к этому человеку.

«Пропал я! — перепугался тот. — Зря я над этим кузнецом смеялся! Не выдержал, видно, он моих насмешек. Бить будет».

А кузнец схватил того человека, стал его обнимать да приговаривать:

— Спасибо тебе, друг любезный, за твои советы! Прислушался я к словам твоим, посмотрел на гвозди — а они и правда у меня кривые! Я много работал, очень старался; и вот благодаря тебе я настоящим мастером стал!

Не спеши обижаться на тех, кто критикует тебя или даёт советы. Может, и правда их слова помогут тебе ошибки исправить!

По книге Михаила Ирина «Небо в капельках росы»

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.