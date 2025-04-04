Как делили места в Царстве Божьем

Распятие уже близко, а ученики как будто не слышат Иисуса: они слишком заняты тем, кто из них будет выше, когда Христос воцарится.

Не слышат, потому что не хотят

Приближалась Пасха, и Иисус снова двинулся в Иерусалим. Он решительно направлялся к месту, где должен был принести Себя в жертву. Но учеников охватила тревога.

Христос вновь призвал к Себе апостолов и с ещё большей определённостью, чем когда-либо раньше, поведал им, что Его предадут на страдания. «Вот, — сказал Он, — мы восходим в Иерусалим, и совершится всё, написанное чрез пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его; и в третий день воскреснет». «Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного» (Евангелие от Луки 18:31–34).

Не провозглашали ли апостолы повсюду: «Приблизилось Царство Небесное?» Не обещал ли Иисус всем, кто оставил что-либо ради Него, воздать сторицей в этой жизни и дать такому человеку часть в Его Царстве? Не дал ли Он двенадцати особое обетование, что они займут высокие посты в Его Царстве и, восседая на престолах, будут судить двенадцать колен Израиля? После таких рассуждений слова Иисуса о предательстве, преследовании и смерти казались неопределёнными и непонятными. Невзирая ни на какие трудности, ученики продолжали верить, что это Царство вскоре будет установлено.

Подсуетились первыми

Иоанн был одним из первых учеников, которые последовали за Иисусом. Вместе со своим братом Иаковом он был в числе тех, кто оставил всё ради Учителя. Радостные, они покинули дом и друзей, чтобы быть с Иисусом. Они вместе ходили и беседовали, бывали с Ним как в семейном кругу, так и на многолюдных собраниях. Он успокаивал их и избавлял от опасностей, облегчал страдания, утешал в горе. С нежностью и терпением Он учил их, пока им не начало казаться, что их сердца отвечают Ему взаимностью. В пылу любви им очень хотелось бы сидеть ближе всех к Иисусу в Его Царстве. При любой возможности Иоанн занимал место рядом со Спасителем, и Иаков жаждал чести быть так же близко к Нему.

Их мать была в числе последователей Христа. Материнская любовь и гордость рождали желание видеть своих сыновей на самых почётных местах в новом Царстве. И она посоветовала сыновьям просить об этом Иисуса.

Вместе с ними она пришла к Иисусу и спросила, не удовлетворит ли Он её сердечную просьбу. «Что хотите, чтобы Я сделал вам?» — спросил Иисус (Евангелие от Марка 10:36). Мать ответила: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём» (Евангелие от Матфея 20:21).

Иисус отнёсся к ним снисходительно. Он не стал обличать их самолюбие и попытку возвыситься над своими же братьями. Он читал в их сердцах, знал глубину их преданности Ему. Он сказал: «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?» (Евангелие от Матфея 20:22). Они помнили Его таинственные слова об испытаниях и страданиях, но, тем не менее, решительно ответили: «Можем!» Они считали бы самой высокой честью доказать свою верность Господу, разделив с Ним всё, что выпадет на Его долю. «Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься», — сказал Он. Перед Ним был крест вместо престола и два разбойника по правую и по левую сторону от Него. Иоанну и Иакову суждено было разделить страдания Господа: один первым из всех братьев погибнет от меча, а другому предстояло дольше всех нести тяжкие труды, терпеть поношение и гонение.

Так кто же сядет рядом?

«Но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую, — продолжал Иисус, — не от Меня [зависит], но кому уготовано Отцом Моим» (Евангелие от Матфея 20:23). В Царствии Божьем положение приобретается не влиянием и личными симпатиями. Его невозможно заработать или получить как произвольный дар. Всё решает духовный облик человека. Венец и престол — это знаки состояния души; это знаки победы над собой с помощью Господа нашего Иисуса Христа.

Много лет спустя, когда Иоанн достиг полного единения со Христом, разделяя Его страдания, Господь открыл преданному ученику, кто наиболее близок Ему в Его царстве. «Побеждающему, — сказал Христос, — дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Библия, книга Откровение 3:21).

Ближе всех к Христу будет стоять тот, кто постиг на земле всю глубину Его самоотверженной любви, любви, которая «не превозносится, не гордится… не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла» (Библия, 1 послание коринфянам 13:4, 5), любви, которая движет учеником, как она двигала нашим Господом, — всё отдавать, жить, трудиться и жертвовать даже жизнью для спасения человечества.

Законы нового Царства

Когда десять остальных учеников услышали просьбу Иакова и Иоанна, они вознегодовали. Высокое положение в Царстве было предметом и их желаний, и они разгневались из-за того, что эти двое, как им казалось, добились преимущества перед ними.

Похоже было, что спор о том, кто больше, вот-вот начнётся снова. Тогда Иисус, призвав всех к Себе, сказал возмущённым ученикам: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так» (Евангелие от Марка 10:42, 43).

В царствах этого мира высокое положение достигалось путём самовозвеличивания. Считалось, что народы существуют только для блага правящей верхушки. Влияние, богатство, образование в значительной степени служили средством подчинения народа в интересах вождей. Высшие классы должны думать, решать, наслаждаться и править, а низшие — повиноваться и служить. Религия, подобно всему остальному, стала использоваться в интересах власть имущих. Считалось, что народ должен верить и поступать так, как ему указывают сверху.

А Христос учреждал Своё Царство на других основах. Он призывал людей не властвовать, но служить, и сильным предлагал сносить немощи бессильных. Власть, положение, талант, образование налагают на обладающего ими дополнительные обязанности служения своим ближним. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Евангелие от Марка 10:45). Христос во всём всячески заботился о Своих учениках, носил их бремена, разделял их бедность, ради них Он забывал о Себе. А вскоре, в завершение земных трудов, Он положит Свою жизнь за людей.

Подлинное достоинство и славу жизни христианина открывают и слова апостола Павла: «Я угождаю всем во всём, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись» (Библия, 1 послание коринфянам 10:33).

В вопросах совести человек должен быть свободным. Никто не должен властвовать над разумом другого. Никто не должен рассуждать за другого или определять чьи-то обязанности. Бог дал каждой душе свободу мыслить и следовать своим собственным убеждениям: «Каждый из нас за себя даст отчёт Богу». Никто не имеет права подавлять личность другого человека. Во всех принципиальных вопросах «всякий [поступай] по удостоверению своего ума» (Библия, Послание римлянам 14:12, 5). В царстве Христа нет насилия, нет принуждения в действиях.

Иоанн усвоил урок

В памяти возлюбленного ученика Христа навсегда остались принципы и слова учения Спасителя во всей их Божественной красоте. До самых последних дней суть свидетельства Иоанна церквам заключалась в следующем: «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга… Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (Библия, 1 послание Иоанна 3:11, 16).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Сущность спасения — любовь. В Царстве Христа больше тот, кто следует примеру, который Он дал.