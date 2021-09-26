Как дорого мне имя Иисус!

Что может быть дороже и ценнее?!

Здесь на земле я не смогу найти

Того, кто был бы Господа вернее!

Он верность Свою кровью доказал

И Духом, коим в сердце пребывает!

И в радости, и в скорбные часы

Меня Он никогда не оставляет!

Он взвешивает каждую слезу

И слышит стон души в её томленье,

И радуется радостью со мной

Когда она ликует в умиленье!

Даёт способность видеть красоту

И восторгаться розовым закатом!

И в сердце Он влагает доброту,

Чтоб плакать и смеяться вместе с братом!

О, как хочу, Господь, к Твоей груди

Прижаться, когда дует злобный ветер!

Чтоб руку мне свою в Твою вложить,

Ведь Ты сказал нам: «Будьте вы, как дети»!

Как дорого мне имя Иисус!

Ты жизнь моя и песнь моя, Спаситель!

Я ничего с Тобою не страшусь:

Ведь Ты мой Друг, Господь и Избавитель!

Светлана Коржова