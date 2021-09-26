Как дорого мне имя Иисус!
Что может быть дороже и ценнее?!
Здесь на земле я не смогу найти
Того, кто был бы Господа вернее!
Он верность Свою кровью доказал
И Духом, коим в сердце пребывает!
И в радости, и в скорбные часы
Меня Он никогда не оставляет!
Он взвешивает каждую слезу
И слышит стон души в её томленье,
И радуется радостью со мной
Когда она ликует в умиленье!
Даёт способность видеть красоту
И восторгаться розовым закатом!
И в сердце Он влагает доброту,
Чтоб плакать и смеяться вместе с братом!
О, как хочу, Господь, к Твоей груди
Прижаться, когда дует злобный ветер!
Чтоб руку мне свою в Твою вложить,
Ведь Ты сказал нам: «Будьте вы, как дети»!
Как дорого мне имя Иисус!
Ты жизнь моя и песнь моя, Спаситель!
Я ничего с Тобою не страшусь:
Ведь Ты мой Друг, Господь и Избавитель!
Светлана Коржова