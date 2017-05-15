Как избавиться от курения

Важно понимать, что курение — это зависимость, а не просто дефект поведения. Поэтому, чтобы избавиться от зависимости, важно следовать рекомендациям:
– Бросайте сразу, а не постепенно. Никотин — это наркотик, организм привык получать определённую дозу, и, промучившись несколько дней, вы всё равно выкурите свою «норму».
– Не пытайтесь перейти на «лёгкие» сигареты, потому что вы начнёте выкуривать просто большее количество сигарет, и при этом совесть будет мучить больше и больше.
– Пейте не менее 2 литров воды(!) в день, а не различных напитков.
– Делайте дыхательные упражнения.
– Примите твёрдое решение отказаться от этой вредной привычки.
– Обязательно просите у Бога силы для совершения этого поступка.
– Не бойтесь просить у Бога силы для отказа от курения — Он заинтересован в нашем благополучии даже больше, чем мы сами.
Пусть Господь благословит вас в вашем решении!
Лариса Сугай, bible.com.ua