Как избежать развода?

Почему люди разводятся? Какие основные ошибки совершают мужья и жёны? Спросим об этом семейного консультанта Лидию Дмитриевну Нейкурс.

— Ошибки люди начинают совершать ещё на этапе подготовки к браку, когда формируются первые представления о семье. Уже в десятилетнем возрасте дети начинают задавать вопросы, касающиеся семейных взаимоотношений. Ведь не секрет, что при разводе больше всего страдают именно дети. Первое, что они хотят, чтобы папа с мамой жили вместе. Проблема пережитого развода родителей остаётся в памяти ребёнка долгие годы, иногда проявляясь в эмоциях до 25-летнего возраста. Мамы, папы даже не подозревают об этом. Они думают только о своих отношениях, совершенно не учитывая то, что их разрыв становится для детей кровоточащей раной и не заживает до момента создания собственной семьи. Негативный пример родителей может сыграть роковую роль, когда взятые из детства неправильные представления о роли мужа и жены, могут разрушить молодую семью в первые годы совместной жизни.

— В последнее время люди, которые хотят создать семью, всё чаще идут в церковь, чтобы обвенчаться, получить благословение. Это ведь не случайно?

— Конечно, ведь люди, решившие пожениться, изначально ставят высокие, благородные цели. Но мне хотелось бы заострить внимание на том, как молодые люди готовят себя к браку, так как не с венчания начинается счастливая семья, а задолго до этого.

По моим наблюдениям, в понимании людей сегодня имеются три основных заблуждения.

1. Брак — это пережиток прошлого, и наше общество достигло такого уровня развития, что он может быть «свободным». То есть это не крепкий тыл, а что-то всё время меняющееся.

2. Брак — это временное явление, и брачные узы можно разорвать в любой момент. То есть если тебе не удалось построить счастье с одним, то можно подать на развод и попробовать ещё раз с кем-то другим. Телевидение, интернет, средства массовой информации, насаждают именно такое мнение.

3. Пол человека не имеет никакого значения при создании семьи. Сегодня мы часто слышим, что то или иное правительство одобряет и поддерживает однополые браки.

Эти ошибочные представления лежат в основе большинства разводов. Но когда мы открываем Библию, в первой же главе Книги Бытие читаем: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Бытие 1:27, 28). Из чего мы делаем вывод, что Бог является автором брака, что семья — это не плод развития общества, а Божественный замысел.

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Матфея 19:6). Замысел Божий состоит в том, чтобы супруги не мучились, а жили в счастливом браке, и им не хотелось бы расставаться.

— Может ли заключение брачного контракта помочь в сохранении семьи?

— Брачный контракт помогает при разводе, когда делится имущество, но я не знаю ни одного случая, чтобы он помог сохранить семью. Человек, подписавший такой документ, уже в начале семейной жизни допускает мысль о дальнейшем расторжении взаимоотношений.

Один мужчина во время консультирования сказал мне: «Я должен мучиться до конца своих дней, терпя издевательства, потому что в Библии написано, что брак заключается до конца жизни? Лучше я разведусь». Я советую всем родителям и молодым людям, кто ещё не создал семью, внимательно перечитать 19 главу Евангелия от Матфея. Там подробно говорится о семейных узах и рассказывается, как фарисеи задали вопрос Иисусу: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться?» На что Господь им отвечает: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с жёнами вашими, а сначала не было так» (Матфея 19:7, 8). Многие браки распадаются из-за жестокосердия. Эгоизм не позволяет видеть, что человек, живущий рядом, испытывает дискомфорт и страдает.

Господь говорит: «Я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный союз и не обманывайте жён» (Малахия 2:16, современный перевод).

— Некоторые говорят, что счастливых браков не бывает. Как вы считаете?

— Я с этим не согласна, так как семьи, которые строят свои отношения на основании Библии, умеют находить правильный выход из той или иной сложной ситуации, не идут на поводу обстоятельств, а решают проблемы на крепком основании библейского учения о браке. Библия — это фундамент будущей крепкой семьи.

Беседовала Светлана Кузьмина

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.