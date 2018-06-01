«Выиграть нельзя проиграть», или как правильно конфликтовать с детьми

Конфликт, так же как и боль в организме, — это показатель определённой проблемы. Он помогает понять, где надо лечить. Благодаря напряжённой ситуации у вас появляется возможность решить назревшую проблему и стать ближе друг к другу. Так что вопрос не в том, конфликтовать или нет, а в том, как правильно это делать.

Основной принцип разрешения конфликтов: выяснять отношения так, чтоб все вышли победителями. Это исключает оскорбительные высказывания в адрес детей. При оскорблениях страдают обе стороны. Вы теряете авторитет, а у ребёнка пошатывается чувство собственного достоинства. Ведь — ребёнок склонен относиться к себе так, как к нему относятся те, кто его произвёл на свет.

Нельзя позволять оскорблять себя. Это разрушает взаимоуважение — одну из основ правильных взаимоотношений. Необходимо выставлять здоровые границы дозволенного и следить за их сохранением. Нарушение границ должно иметь конкретные последствия, о которых дети должны заранее знать.

Что должен знать каждый ребёнок в здоровой семье

«Я на твоей стороне»

Было бы полезно периодически произносить эту фразу вслух. Тогда ребёнок будет уверен, что вы цените его и отношения с ним. При этом не стоит играть на чувстве заботы, используя его как прикрытие. Это очень хорошо прочитывается. Поэтому будьте внимательны к самим себе, и постарайтесь быть честными и с собой, и с вашими детьми.

«Я открыт с тобой»

Манипуляция — это обман. Это попытка навязать человеку то, чего он сам не хочет. Манипуляция может принимать самые разные формы — от доброты до угроз. И даже если вы добьётесь своего сейчас, в долгосрочной перспективе неизменно проиграете. Доверие теряется быстро, а зарабатывается долго. Поэтому будьте открыты, и ваш ребёнок ответит такой же открытостью.

«Я не обвиняю тебя»

Любой ребёнок оценит, если вы будете говорить о своих чувствах: «Мне неприятно/обидно/больно, когда ты…» вместо «Ты всё делаешь неправильно/ничего не понимаешь/над нами издеваешься…» Вы говорите о своих чувствах, но не обвиняете. А раз никто не нападает, то незачем и защищаться.

Любящий родитель никогда не станет бороться со своим ребёнком. Он будет бороться за него и его счастье.

Михаил Волгин

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.