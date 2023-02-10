Как любить причинившего боль?

Как относиться к обидчику? Ударить в ответ? Безропотно терпеть? Или есть ещё варианты?

Все мы отличаемся друг от друга, но испытываем похожие чувства, когда нас обманывают, без разрешения берут наши вещи, несправедливо обвиняют и т. д. Однако мы по-разному реагируем на причинённые обиды. Одни затаивают их, другие сразу «бьют» в ответ, третьи пытаются приглушить боль. Христиан часто учат молча терпеть «удары», «подставляя другую щёку»… Так как же всё-таки поступать, когда тебе причиняют боль?

Возлюби

На страницах Библии мы находим главный принцип взаимоотношений: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Евангелие от Матфея 7:12). Этот принцип базируется на одном слове — «возлюби».

«Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего…» вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Евангелие от Матфея 22:36–40).

Все христиане знают этот принцип, но не все знают, как любить ближнего, причинившего боль.

Закон на защите счастья

Иисус сказал, что на принципе любви утверждается Закон Божий (Десять заповедей). Часто христиане воспринимают его как набор одних запретов. Но запреты — это лишь одна из сторон Закона. Почему-то мы не замечаем другой его стороны — защитной. Ведь каждая заповедь не только что-то запрещает, но и что-то защищает (подобно дверному замку, который запрещает входить в дом посторонним, защищая имущество во время нашего отсутствия). Так и Закон Божий предназначен для того, чтобы, запретив, защитить. Первые четыре заповеди защищают права Бога, а остальные шесть — права человека.

Давайте посмотрим, что защищают некоторые заповеди. Например, шестая, гласящая «Не убивай». Как видим, она защищает Богом подаренную жизнь. Придя на Землю, Иисус углубил понимание этой заповеди, сказав: «Вы слышали, что праотцам вашим было сказано: «Не убивай!» Если же убьёт кто, должен ответить перед судом. А Я говорю вам: всякий, кто гневается на брата, подлежит суду. Кто скажет брату своему: «Глупец», должен ответить перед Синедрионом, а кто безумцем [его] назовёт, того геенна ждёт огненная» (Евангелие от Матфея 5:21, 22 в совр. переводе под ред. Кулакова).

Получается, что эта заповедь защищает не только физическую неприкосновенность: она также оберегает честь и достоинство человека.

Теперь давайте посмотрим, что защищает другая заповедь, например, вторая. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Библия, книга Исход 20:3). Мы видим, что она защищает право Бога быть единственным Богом. Защитную функцию остальных заповедей вы можете определить самостоятельно.

В целом, Закон Божий защищает право на счастье. Без защитной функции любой запрет теряет смысл. И именно в защитной стороне обнаруживается суть Закона. Давайте теперь посмотрим на грех с этого ракурса. Грех — это не только нарушение Закона Божьего. Грех — это и нарушение прав личности.

Чувства сигнализируют о нарушении прав

Мы созданы со способностью испытывать различные чувства. А задумывались ли вы когда-нибудь, что отрицательные эмоции зачастую являются сигналом о том, что нарушаются наши права? Когда мы испытываем гнев, возмущение, раздражение, обиду и т. п., это срабатывают «рецепторы» боли. Их назначение — подать сигнал, что есть угроза нашему психологическому здоровью.

Когда мы касаемся рукой горячего предмета, что мы сразу делаем? Конечно, резко отдёргиваем руку, чтобы не получить ожог. Вот точно так же нужно реагировать и на сигналы «психологических рецепторов», защищая себя от «ожогов душевных». Отрицательные эмоции сами по себе не являются грехом. Господь тоже испытывает их, когда нарушаются Его права: «За то, что оставили Меня, и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами рук своих, воспылал гнев Мой на место сие, и не погаснет» (Библия, 4 книга Царств 22:17).

Проблема в том, что, в отличие от Бога, мы можем позволить нашим чувствам ввести нас в грех. Поэтому апостол Павел предупреждает: «Гневаясь, не согрешайте» (Библия, Послание ефесянам 4:26).

Но как применить этот совет на практике?

Реакция

Очень часто мы реагируем на причиняемое нам зло по ветхозаветному принципу «око за око, зуб за зуб». Такая реакция сопровождается резкостью, агрессивностью и т. п. Она часто приводит к ссорам, насилию. Но бывает и другая реакция — молчание, когда человек удерживает боль внутри. Только от такого длительного «хранения» могут развиваться разные болезни тела, души и ума. И бороться с ними приходится уже врачам, психологам и психиатрам. Такое замалчивание похоже на мину замедленного действия. Придёт время, когда от какой-то «последней капли» случится неожиданный «взрыв» с разрушительными последствиями. Агрессивное поведение и молчание — это две крайности. Где же золотая середина?

На страницах Библии есть такие слова Иисуса Христа: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую» (Евангелие от Луки 6:29). Христиан часто учат молчаливо терпеть «удары», исходя только из одного этого текста. Но давайте посмотрим, как Сам Иисус однажды отреагировал на пощёчину. «Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что́ Я говорил им; вот, они знают, что́ Я говорил. Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьёшь Меня?» (Евангелие от Иоанна 18:21–23).

Как видим, Иисус не промолчал. Но и не «дал сдачи». Иисус на личном примере показал, как, избегая крайностей, нужно реагировать на причиняемое нам зло. Вот он, принцип «золотой середины», который христианам нужно взять на вооружение. Научившись подобным образом защищать свои права, мы избежим многих проблем во взаимоотношениях, а также покажем этому миру правильную трактовку библейского текста об «обращении другой щеки», которая заключается в том, чтобы не отвечать злом на зло.

«Если я сказал худо, покажи, что худо»

Первое, что нужно сделать, это выяснить причину нарушения наших прав. Возможно, у обидчика она есть, и он просто неправильно себя защищает ответным злом. Если есть наша вина, нужно извиниться и по возможности всё исправить (возместить убыток). Также нужно, независимо от того, есть наша вина или нет, пресечь крик, оскорбления в свой адрес, но не ответным криком, оскорблением.

Итак, нужно ли реагировать на причиняемое нам зло? Да, конечно. Как? Правильно. А как правильно? Не нарушая права другого.

«Возлюби ближнего твоего…» — уважение прав ближнего и есть суть христианской любви. «Как самого себя» — при этом и себя нужно любить, не позволяя никому (в том числе и самому себе) нарушать свои права.

Вот какой совет дан в Евангелии от Матфея: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним» (18:15). Не нужно кричать, но и хранить всё в себе не стоит. Если обидчик — человек адекватный, способный к здравому разговору, пообщайтесь начистоту. Когда мы научимся этому принципу, мир придёт в наши семьи и церкви. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Евангелие от Иоанна 13:35).

Ринат Рахимов

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.