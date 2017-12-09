«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его» Псалом 90:14.

Как много информации подчас,

Как много разных мнений и традиций.

А как же нам услышать Божий глас?

Господь никак не может к нам пробиться!

Мы думаем, что Бог от нас далёк,

И мы не смеем искренне молиться,

А Он вести желает диалог,

А Он желает в сердце к нам пробиться.

Всё заслоняет Бога: мыслей рой,

Святых иконы, груз своих амбиций,

А Он желает говорить с тобой,

А Он желает близости позиций.

Возьми же Библию, сними с неё пыльцу,

И попроси за многое прощенье.

Господь наш хочет встреч лицом к лицу,

Он создал нас для этого общенья.

Тогда ты сам поймёшь, чего к чему,

Не будешь гнать других, собой гордиться.

Коль слово предоставишь ты Ему,

Тогда ты сможешь в Господа влюбиться.

Он хочет главным быть в твоей судьбе,

Но это понимаем мы едва ли.

Мы представляем Господа себе

Таким, каким Его нарисовали.

Зачем со слов других о Нём судить,

От сердца к сердцу Он к тебе стремится!

Не дай себя сомненьям остудить,

А помоги Ему к тебе пробиться.

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.