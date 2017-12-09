«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его» Псалом 90:14.
Как много информации подчас,
Как много разных мнений и традиций.
А как же нам услышать Божий глас?
Господь никак не может к нам пробиться!
Мы думаем, что Бог от нас далёк,
И мы не смеем искренне молиться,
А Он вести желает диалог,
А Он желает в сердце к нам пробиться.
Всё заслоняет Бога: мыслей рой,
Святых иконы, груз своих амбиций,
А Он желает говорить с тобой,
А Он желает близости позиций.
Возьми же Библию, сними с неё пыльцу,
И попроси за многое прощенье.
Господь наш хочет встреч лицом к лицу,
Он создал нас для этого общенья.
Тогда ты сам поймёшь, чего к чему,
Не будешь гнать других, собой гордиться.
Коль слово предоставишь ты Ему,
Тогда ты сможешь в Господа влюбиться.
Он хочет главным быть в твоей судьбе,
Но это понимаем мы едва ли.
Мы представляем Господа себе
Таким, каким Его нарисовали.
Зачем со слов других о Нём судить,
От сердца к сердцу Он к тебе стремится!
Не дай себя сомненьям остудить,
А помоги Ему к тебе пробиться.
Лидия Антонычева