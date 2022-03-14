Как можно лучше думайте о людях.

Как можно чище думайте о них.

Наш объектив так узок и так скуден,

Нам трудно рассмотреть себя самих.

Куда нам в жизни ближних разбираться!

Нам заповедь оставлена: любить.

Любить сложней, чем любящим казаться.

Но Бог способен сердце изменить.

Лишь Бог способен поменять все мысли,

Судью внутри тебя разоблачить,

Чтоб разум чистым стал, чтоб глаз был чистым,

Чтоб с чистотой о ближних говорить.

Мы видим только краешек их жизни,

За всем же наблюдает мудрый Бог,

Всезнающий, Всевидящий, Всевышний.

И Он Один всем подведёт итог.

Ты видишь грех — Бог видит покаянье.

Ты видишь ложь — Бог видит боль и гнёт.

Ты видишь труса, а Господь — стенанье

И то, как он к победе вновь придёт.

Бог видит каждой мысли направленье,

Мотивы сердца, склонности, труды.

И даже к самым злым долготерпенье

Имеет Бог, спасая от беды.

И чтобы нам с тобой не ошибиться

В сужденьях наших, Бог велел любить,

Прощать и за обидчиков молиться,

И с кротким сердцем с ними говорить.

Как ранил ты другого не однажды,

Почаще для примера вспоминай.

И грех других не так уж будет важен,

Таким не будет грузом их вина.

Путь на земле среди людей так труден,

Средь глиняных горшков, существ плотских…

Дай Бог нам думать лучшее о людях!

Дай Бог нам чище размышлять о них!

Светлана Теребилина

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.