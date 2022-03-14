Как можно лучше думайте о людях.
Как можно чище думайте о них.
Наш объектив так узок и так скуден,
Нам трудно рассмотреть себя самих.
Куда нам в жизни ближних разбираться!
Нам заповедь оставлена: любить.
Любить сложней, чем любящим казаться.
Но Бог способен сердце изменить.
Лишь Бог способен поменять все мысли,
Судью внутри тебя разоблачить,
Чтоб разум чистым стал, чтоб глаз был чистым,
Чтоб с чистотой о ближних говорить.
Мы видим только краешек их жизни,
За всем же наблюдает мудрый Бог,
Всезнающий, Всевидящий, Всевышний.
И Он Один всем подведёт итог.
Ты видишь грех — Бог видит покаянье.
Ты видишь ложь — Бог видит боль и гнёт.
Ты видишь труса, а Господь — стенанье
И то, как он к победе вновь придёт.
Бог видит каждой мысли направленье,
Мотивы сердца, склонности, труды.
И даже к самым злым долготерпенье
Имеет Бог, спасая от беды.
И чтобы нам с тобой не ошибиться
В сужденьях наших, Бог велел любить,
Прощать и за обидчиков молиться,
И с кротким сердцем с ними говорить.
Как ранил ты другого не однажды,
Почаще для примера вспоминай.
И грех других не так уж будет важен,
Таким не будет грузом их вина.
Путь на земле среди людей так труден,
Средь глиняных горшков, существ плотских…
Дай Бог нам думать лучшее о людях!
Дай Бог нам чище размышлять о них!
Светлана Теребилина
Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.