Как накормить толпу пятью хлебами и двумя рыбками

Мне очень нравится эта история. Она записана в Библии, и в ней участвует мальчик. Я точно не знаю, сколько ему было лет. Возможно, столько же, сколько и тебе. Это был нежадный мальчик. И вот почему я так решила.

В тот день раздался крик: «Иисус идёт». Иисус был необыкновенным Человеком. Рассказывали, что Он творит много чудес. Все хотели увидеть Его, послушать Его. Больные желали, чтобы Иисус исцелил их. Многие так обрадовались приходу Иисуса, что поспешили найти Его, ничего не взяв с собой в дорогу. А Иисус учил людей за городом, в месте, где не было магазинов. К нему шли мужчины, старики, женщины и дети.

К вечеру все проголодались, но Иисуса было так интересно слушать, что никто не хотел возвращаться домой. Тогда Иисус попросил своих друзей накормить людей. Ученики очень удивились такой просьбе. Они сказали: «Даже если мы возьмём все деньги, которые есть у нас и пойдём купить хлеба, то для такого множества людей этого будет очень мало». Тогда один из учеников сказал: «Приходил один мальчик. У него есть пять хлебов и две рыбки. Он хочет поделиться этой едой с нами. Но разве накормишь такую толпу этой едой?» Иисус улыбнулся. Он знал, что какие-то мальчишки съели принесённое из дома в сторонке, чтобы ни с кем не делиться. Знал Он, что так поступили и некоторые взрослые. А вот этот мальчик принёс то, что было у него, Иисусу. Пять хлебов и две рыбки — это немного, но благодаря маленькому доброму делу могут произойти чудеса. Так и случилось.

— Позовите сюда этого мальчика! — сказал Иисус. Мальчик прибежал, держа в руках свой скромный дар. Иисус принял его из рук ребёнка, поблагодарил мальчика и помолился Богу. А потом велел раздавать еду людям, рассевшимся на траве. Вы только посмотрите! Хлеб не убывает! И рыба не кончается! Так пятью хлебами и двумя рыбками Иисус накормил больше пяти тысяч человек. И ещё набрали двенадцать корзин остатков! А началось всё с мальчика, который не пожадничал. Большие чудеса начинаются с маленьких добрых дел. Запомни это.

Пересказала Елизавета Черникова

Художник Александр Скибельский

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