Как почитать родителей

В юности у меня был друг Дима. Его семья переехала в Россию из Узбекистана. Мне всё время было не по себе, когда Дима обращался к своей маме на «вы». Причём, это почтительное и трепетное отношение к маме он проявлял и на деле. Что же скрывается за почти забытым словом — «почтение»?

Пятая заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Библия, книга Исход 20:12).

Из всего Закона Божьего только в пятой заповеди нет частицы «не». Эта заповедь ничего не запрещает, а лишь говорит: «Почитай». Это слово означает проявление уважения в высшей степени. В Библии слова «почитай» и «бойся» употреблены только по отношению к Богу, царям и родителям (см. Левит 19:3, 32, Второзаконие 6:13, Притчи 24:21). Таким образом, родители стоят в одном ряду с царями и даже Богом. Тем не менее, надо понимать, что послушание и почтение — не всегда одно и то же: если родители велят сделать что-то, что противоречит Закону Божьему, то важно, сохранив почтение, последовать всё же воле Божьей. Сам Христос хоть и рос в послушании (Евангелие от Луки 2:51), всё же однажды вынужден был сказать: «Кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Евангелие от Марка 3:33–35).

Почтение — это следование ценностям родителей, если они согласуются с Божьими. Почтение — это прославление родителей своими поступками, следование тому доброму, чему были научены. Какие отец или мать не порадуются, услышав: «Каких вы замечательных детей воспитали!»?

В книге Бытие записана история о том, как Ной уже после потопа, опьянев, лежал обнажённым в своём шатре. Это увидел его сын Хам и, «выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив её на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего» (книга Бытие 9:22, 23). Поведение Хама было резко осуждено Ноем. До сих пор слово «хам» живо в значении «наглый и грубый человек», а происходит оно как раз от имени этого сына Ноя. Хам предал огласке грех отца.

На земле нет идеальных людей, наши родители — не исключение: они тоже совершают ошибки, подвержены грехам. Почтение детей состоит в том, чтобы «покрывать наготу» родителей. Это не значит потворствовать, но мы не должны их позорить, предавая огласке их недостатки и неприглядные поступки. Бывают и крайние случаи, когда необходимо остановить беззаконие. Просите у Бога мудрости и поступайте, как велит вам совесть.

В четвёртой заповеди о святости субботы (книга Исход 20:8–11) перечислены люди, за решения которых мы несём ответственность, а потому можем в некоторых вопросах настаивать на своём. Родителей в этом списке нет. Дети не должны учить родителей жить, они могут только сами учиться у них. Да, дети могут делиться своим мнением, обсуждать, даже поступать так, как велит им совесть, вопреки родительскому мнению, но дети не должны навязывать своё мнение и принимать решение за дееспособных родителей.

Ещё одна сторона почтения — забота. В Евангелии Христос укоряет фарисеев за то, что те разрешали оставлять родителей без материальной поддержки (пенсий тогда не было). Если деньги, имущество, которые могли бы быть отданы отцу и матери, были пожертвованы Богу, то можно было ничего не делать для своих родителей. Казалось бы, благое намерение: ведь не пропил, не себе оставил, а Богу отдал, Он же выше по положению. Но Христос порицает это. Порой мы тратим много сил и средств на высокие цели, но при этом родители остаются без должной заботы и внимания.

Но в жизни бывает много случаев, когда почтения в сердце нет, причём не только, когда родители бросили своих детей или что-то злое сделали, но и когда, например, «душили» своей любовью, манипулируя, давя на чувство вины. Сложно почитать без прощения. Это более будет походить на притворство. Однако Бог понимает всю сложность каждой ситуации лучше любого психолога. Он как никто другой заинтересован, чтобы мы могли исполнить заповедь. Но не для галочки, а для нашего счастья, ведь Он дал нам заповеди из любви к нам. И я уверена, что Он хочет дать нам прощение, уважение и безусловную любовь — это Его дар, это всё нельзя выдавить из себя.

Говорите с Богом обо всём, что на сердце, честно и открыто. Не сомневайтесь, что, даже если вы полны ненависти, вы любимы Им. Ведь только когда мы поймём, насколько мы сами любимы Богом, мы сможем по-настоящему полюбить других. Господь — Целитель наших ран и Источник мира, покаяния, способности простить и понять.

Каждый родитель может отдать только то, что когда-то сам получил. Молитесь за родителей, если они ещё живы, чтобы Бог наполнил любовью их сердца; постарайтесь и сами быть проводниками любви. Жизнь последних поколений была сложной, исторические события не могли не повлиять и на детско-родительские отношения. Если бы мы сами оказались на месте родителей, пройдя весь их путь, не факт, что мы поступали бы по-другому.

Каждый случай взаимоотношений имеет много нюансов и одинаковых «рецептов» нет. Пусть Бог даст вам мудрости, как поступать. Стремитесь познавать, Каков наш Небесный Отец (ведь Он Самый лучший Родитель), с целью относиться к своим детям так, чтобы им было легко исполнить пятую заповедь.

Ася Стрижёва

Библия учит относиться к старшему поколению с почтением. Почему это важно? Почему написано, что жизнь человека будет долгой, если он будет почитать родителей?

Поразмышлять об этом вы можете со священнослужителем Андреем Качалабой в телепрограммах «Возрождение» на YouTube-канале «Три Ангела».

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.