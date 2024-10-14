Как подготовиться к старости

«Старение начинается ещё внутри материнской утробы», — шутят геронтологи.

Старость неизбежна. Но можно кое-где подстелить соломку. Несколько вовремя сделанных шагов помогут в этом.

Шаг 1. Забота о здоровье. И здесь начинать нужно задолго до старости.

Долой стресс. Легко сказать «Не нервничайте», но как это сделать на практике? Начните хотя бы с вечерней прогулки и регулярного прослушивания классической музыки. Ходите пешком. Речь не о 200 метрах, а хотя бы о паре километров в день. И не еле-еле, а бодренько.

Курение и алкоголь — это явно не путь к благополучной старости.

Проанализируйте свою продуктовую «тележку». Посмотришь, что люди покупают в магазинах, и сразу понимаешь, что здоровая старость им не грозит. Жирное, солёное, сладкое ограничиваем, на фрукты, овощи и цельнозерновые крупы налегаем.

Не бойтесь врачей. «А вдруг найдут что-то страшное», — переживают многие. Так пусть лучше найдут поскорее, пока оно и не страшное вовсе.

Шаг 2. Горизонтальные связи. Кроме ста рублей (счёта в банке) нужны и сто друзей. Будьте социально активным человеком, общайтесь. Тогда после выхода на пенсию у вас будет повод вставать по утрам, переодеваться из домашней одежды в уличную, следить за собой.

Шаг 3. Находите новые занятия и увлечения, чтобы, когда внуки не будут в вас нуждаться, не загрустить и не предаться хандре. Развивайтесь, учитесь, будьте интересным человеком. Только не думайте, что вы развиваетесь, постоянно сидя перед экраном телевизора.

Шаг 4. Вертикальные связи. Многие, дожившие до почтенного возраста в здравом уме, признают, что причина тому — молитва, изучение Библии (тренирует ум) и здоровый образ жизни. Если все люди отвернутся и оставят, Бог не оставит. Если не с кем из людей поговорить, Бог всегда готов выслушать.

Царь Давид молился: «Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня» (Библия, книга Псалтирь 70:9). Он же написал: «Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего» (Библия, книга Псалтирь 70:17, 18). Будет ли у ваших внуков бабушка, которая читала бы им Библию, молилась о них, наставляла в вере? Это очень серьёзный вопрос. И это куда важнее судорожной гонки за молодостью. Старейте с Богом — это самое главное.

Подготовил Егор Стасов