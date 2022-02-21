Как поступил бы Иисус?

С тобой когда-нибудь обходились плохо? Как ты реагировал? Когда обидели Максима, он поступил так…

На день рождения Максиму подарили новую игрушку. Она ему так нравилась, что мальчику не хотелось с ней расставаться. Он носил её с собой и на прогулку, и в школу, и даже на занятия в кружке. И однажды, играя с ней на перерыве в коридоре, он увидел перед собой Алёшу, мальчика из их группы. Алёша уставился на игрушку, а потом отобрал её у Максима и бросил на пол.

Максим пришёл домой, еле сдерживая слёзы. Он был очень зол и расстроен из-за того, что произошло. Его новая игрушка сломалась, и ему нужно было приклеить деталь. Мама спросила у мальчика, что случилось. Он рассказал, как Алёша его обидел, а потом добавил: «Сейчас я починю свою игрушку и буду придумывать план, как ему отомстить!»

Мама усадила мальчика на диван.

— Отомстить? — переспросила она.

— Да, мама, он сломал мою игрушку, а теперь я сломаю его. Или выкину его пенал! Или вообще весь рюкзак! — с воодушевлением стал говорить Максим.

— Сынок, но разве так поступил бы Иисус? — спросила мама. Мальчик задумался.

— Нам часто хочется делать зло в ответ на зло, но Иисус учил нас отвечать людям добром. Он всегда так поступал, живя среди людей, — сказала мама.

Максим выслушал маму, но ничего не ответил. В следующий раз на занятиях, когда был перерыв, он увидел, что Алёша оставил на столе без присмотра свой пенал. «Это мой шанс!» — пронеслось в голове мальчика. Но он тут же одумался: «А может, не нужно? Ведь мама была права: у Иисуса было много обидчиков, но Он никогда никого не обижал в ответ. И учил нас прощать». Максим в раздумье смотрел на пенал Алёши.

Максим решил, что не будет мстить. Вечером он рассказал об этом маме, и они вместе помолились, чтобы учиться прощать и принимать правильные решения.

Мария Викторова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.