Как признаться в любви

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности

Любовь — это та сила, что движет миром…

Любовь не вспыхивает в нас, она в нас вырастает.

Помните ли вы тот волнующий момент, когда вам впервые признались в любви? Смесь восторга, удивления, огромного счастья и радости… Но проходит время, и чувства меняются. То, что волновало когда-то, становится обыденным. Но возможно ли сохранить то чувство новизны, которое мы испытывали когда-то?

Когда я была девушкой, у меня состоялся разговор с одной молодой замужней женщиной. Я спросила у неё: «Как часто после вступления в брак вы говорите мужу о том, что любите его?» Она ответила так: «Я не делаю это каждый день. Я дорожу этими словами, но я пытаюсь показать, что действительно люблю своего мужа. Подавая ему яичницу на завтрак, я не всегда говорю: «Я люблю тебя», но стараюсь сделать это так, чтобы ему было приятно, и он почувствовал мою любовь».

Каким образом мы можем выразить свою любовь — признаться в любви, прибегая не только к словам? Любовь можно проявлять по-разному. Существуют так называемые языки любви. Это слова поощрения, время, подарки, помощь, прикосновения. Главное знать, что именно нравится вашему спутнику жизни.

Как сделать так, чтобы женщина почувствовала себя любимой?

Способность любить и потребность быть любимой у женщин почти неисчерпаема. Ежедневное проявление романтических чувств жизненно необходимо женщине — такова природа её любви. Благодаря последовательному и продуманному выражению романтической любви многим мужчинам удастся сделать свою жену по-настоящему счастливой.

Если жена просит мужа сделать для неё что-нибудь, с чем она могла бы легко справиться сама, то это потому, что ей постоянно требуется подтверждение его готовности прийти на помощь. И то, как он охотно откликается на её просьбу, служит для неё определённым показателем его любви и уважения.

Ещё одна потребность женской души — ласковые слова. Не скупитесь их произносить. Замечайте хорошее в вашей супруге и озвучивайте это как можно чаще. Ласковых слов много не бывает.

А как порадовать мужчин? Что ценят они?

Мужчинам в проявлении любви в большей степени свойственны практичность и в меньшей степени романтичность.

Муж проявляет свою любовь, когда, например, покупает посудомоечную машину. Одаривать, делиться и обеспечивать — это предназначение мужчин.

Постарайтесь избавить своего спутника жизни от упрёков, мелочных придирок, выискивания недостатков. Вместо того чтобы задавать вопросы типа: Почему ты не способен зарабатывать так много денег? Почему ты не понимаешь моих чувств? и т.п., постарайтесь поблагодарить его за то, что у него хорошо получается, за его сильные стороны.

Когда-то Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта, влюбился в графиню Теба и женился на ней. Молодые супруги обладали здоровьем, богатством, властью, славой, красотой, любовью и признанием, но ничто во всей Франции не могло удержать жену от упрёков. Ревность и подозрение истерзали её сердце. Что произошло в итоге? Наполеон, надвинув мягкую шляпу на глаза, выскальзывал ночью из тайной двери и отправлялся к даме, ожидающей его. Вот так ядовитые укусы упрёков разрушили семейную жизнь одной из красивейших женщин мира.

Царь Соломон, который считался самым мудрым человеком на свете, обладал не только мудростью, но и хорошим чувством юмора. Он писал: «Лучше на самом краю крыши ютиться, чем жить в просторном доме со сварливой женой… Лучше в пустыне жить, чем вместе со сварливой и злобной женой» (Библия, книга Притчей, 21:9, 19)*.

Проверьте себя:

На что вы тратите больше времени: на то, чтобы мысленно критиковать вашего супруга, или на то, чтобы размышлять о его сильных сторонах? Говорите ли вы о вашем супруге за его спиной в унизительной форме? Предъявляете ли вы к вашему супругу мерки, которым сами не можете соответствовать?

Равноценными признанию в любви смогут стать слова: «Ты мне нравишься таким, какой ты есть. Ты прекрасный человек. Мне нравится, как ты это делаешь».

Мужчинам необходимо восхищение. «Если вы хотите, чтобы мужчина продолжал любить вас, от вас требуется лишь одно: восхищаться им, причём так, чтобы он знал об этом», — говорила Руфь Пиле, специалист в области семейных отношений.

Вот что написал один мужчина, пожелавший остаться неизвестным:

Если ты с удовольствием наблюдаешь за работой мужчины,

Если он нравится тебе или ты любишь его,

Скажи ему об этом сейчас.

Не скрывай своего восхищения до того дня,

Когда священник произнесёт надгробную речь.

Не стесняйтесь хвалить!

Универсальное средство признания в любви как для мужчин, так и для женщин — это похвала.

Мужчина, не забывай в удобный момент сказать своей жене несколько слов искренней похвалы и признательности и подарить цветы.

Жена, восхищайся своим мужем, замечай его хорошие качества, говори ему об этом, не забывай хвалить его.

Каждый новый день открывайте замечательные качества друг друга. Помните, счастливый брак — это не союз двух совершенств, это союз двух людей, которые не делают трагедии из того, что между ними существуют различия.

Подготовила Наталья Скороход

* Библейские тексты приведены в современном русском переводе под редакцией М. П. Кулакова.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.