Как рыба без воды

Когда Бог создавал деревья, Он сказал земле: «Да произрастит земля…». Когда Бог создавал рыб, Он сказал морю: «Да произведёт вода…». Но когда Бог решил создать человека, Он сказал Самому Себе: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему…» (Бытие 1:11, 20, 26).

Если достать рыбу из воды, она погибнет. Дерево без земли тоже не растёт. Нечто подобное происходит и с человеком: отделяясь от Бога, он умирает.

Бог является нашей естественной средой обитания. Мы были созданы, чтобы жить в Его присутствии. Давайте всегда будем с нашим Богом, помня, что:

вода без рыбы остаётся водой, а рыба без воды — ничто,

земля без дерева остается землёй, а дерево без почвы — ничто,

Бог без человека остаётся Богом, но человек без Бога несчастен, потому что сотворён жить в общении с Создателем.

Впрочем, хоть Бог и остаётся Богом, но Он тоскует о тебе, потому что ты для Него особенный. Другого такого нет во всей Вселенной. Человек живёт с пустотой в форме Бога, а Бог — с тоской по человеку, по каждому из тех, кто медлит прийти к Нему и наконец почувствовать себя дома в Отцовских объятиях.

Пересказала Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.