Как Санька каялся

Когда вы просите у Бога прощение за совершённый грех, желаете ли вы всем сердцем впредь не возвращаться на злой путь? Или у вас «Санькино покаяние»?

Старшекурсник Санька много грешил: он чрезмерно увлекался представительницами прекрасного пола — короче говоря, был бабником. Санька этого не отрицал и даже гордился своими похождениями. Периодически он ходил в церковь, чтобы поставить свечку. Как-то разговорился он с сокурсником, верующим парнем.

— Санька, вот для чего ты в церковь ходишь?

— Надо же грехи замаливать, — с иронией сказал парень.

— А ты хочешь перестать грешить?

— Чур тебя! Куда я без этого? Это уже не я буду. Я свечку поставлю, старую порцию грехов Богу оставлю и новые буду копить.

Многие, подобно Саньке, не понимают истинной природы покаяния.

Греческое слово «метанойя», означающее покаяние, буквально переводилось как «перемена ума». Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его. Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность. До тех пор, пока наше сердце не отвернётся от него, в нашей жизни не произойдёт настоящей перемены.

Признавать грех нужно искренно, от всего сердца. Нельзя настаивать на исповедании, если человек не понимает, насколько отвратителен его грех. Только исповедание, исходящее из глубины сердца может быть принято Богом. В Библии сказано: «Близок Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом спасает» (книга Псалтирь 33:19).

Признание своего греха без искреннего раскаяния и исправления бесполезно. В жизни должны произойти решительные перемены; всё оскорбительное для Бога должно быть удалено. Было ли искренним Санькино покаяние, если из церкви он спешил к новым приключениям? Дух Святой через совесть взывал к нему, не давал покоя; парень понимал, что неправ, но каждый раз выбирал лёгкий путь: отделаться от Бога и от угрызений совести посещением церкви и выполнением обряда. Только что пользы от обряда, когда утрачена суть?

Нам ясно сказано, что от нас ожидается: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро; ищите правды…» (Библия, книга пророка Исаии 1:16, 17). Только как это сделать? Если вы осознали свою греховность, не ждите, пока станете лучше. Очень многие считают себя недостаточно хорошими, чтобы прийти к Христу. Вы надеетесь исправиться своими усилиями? Но «может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» (Библия, книга пророка Иеремии 13:23). Помощь для нас — только в Боге. Мы не должны ждать, пока у нас появятся более убедительные доводы, более святой нрав, пока нам представится более благоприятная возможность. Сами мы ничего сделать не сможем. Мы должны прийти к Христу такими, какие есть.

Христос меняет людей. Но готовы ли мы к изменениям? Действительно ли мы желаем стать другими? Или нам так дорог наш грех, что мы готовы бежать от Господа, лишь бы идти и дальше своим неправедным путём? Запомните: отвращение к греху тоже даёт Бог. Вам просто нужно к Нему. Найти тихое место, где никто не побеспокоит вас, и рассказать Ему о борьбе, которая происходит в вашей душе. Санька мог бы честно сказать: «Господи, понимаю, что поступаю неправильно. Понимаю, что Тебе мой образ жизни неприятен. Но я не умею иначе. Научи меня. Да, удовольствия в моей жизни есть, но настоящего светлого счастья нет. Нет покоя. Только суета да поиск развлечений. Я пытаюсь заполнить пустоту пустотой. Господи, заполни эту пустоту Сам. Сделай грех неприятным для меня. Прости меня и измени мои устремления…»

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (Библия, 1 послание Иоанна 1:9).

Когда Господь прощает, Он говорит: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Евангелие от Иоанна 8:11).

«Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Библия, книга Деяния Апостолов 3:19). Обратитесь — значит отвернитесь от тех постыдных дел, которые делали раньше. Библейская пословица гласит: «Пёс возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья [идёт] валяться в грязи» (2 послание Петра 2:22). Не будем уподобляться этим животным. Покаяние предназначено не для того, чтобы у нас было право снова грешить, но для того, чтобы мы могли оставить грех, отвернуться от него.

Если вы всем сердцем стремитесь к чему-то лучшему, к тому, чего этот мир дать не может, признайте это стремление за голос Божий, обращённый к вам. Просите Его дать вам настоящее покаяние, открыть вам Христа в Его безграничной любви.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.