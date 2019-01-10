Как сказать спасибо Богу?

Оказывается, 11 января — это Всемирный день «Спасибо». Русское слово «спасибо» вообще особенное: это пожелание спасения от Бога. Уметь благодарить — очень ценное качество. Как приятно, когда тебе говорят это простое слово. Богу тоже очень нравится слышать «спасибо» от своих детей. Недаром в Библии написано: «За всё благодарите» (1 Фессалоникийцам 5:18). Как же сказать спасибо Богу?
Иисус так много сделал для детей:
Папу дал и маму, подарил друзей,
Бабушку, что может кофточку связать.
Как СПАСИБО Богу я могу сказать?
— Я могу петь песни, сам их сочинять.
— Я могу игрушки поиграть всем дать.
— Я могу посуду сам уже помыть.
— Я могу опрятным, чистеньким ходить.
— Я могу не драться, добрым быть ко всем,
Чтоб у окружающих не было проблем.
Иисус так много сделал для меня:
У меня огромная дружная семья,
У меня собачка и усатый кот,
Овощами-фруктами полон огород.
Мы грибов собрали — не пересчитать!
Как СПАСИБО Богу я могу сказать?
— Буду старших слушать, шапку не снимать:
Не хочу, чтоб долго кашлял я опять.
— Перед тем как кушать, нужно не забыть
За еду «спасибо» Богу говорить.
— Я могу братишку на прогулку взять
И про Иисуса деткам рассказать.
— А ещё могу я… Сколько ж я могу!
Помогу старушке, киске помогу…
Иисус любимый, научи так жить,
Чтоб Тебе СПАСИБО ЖИЗНЬЮ говорить!
Елизавета Черникова
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