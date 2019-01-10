Как сказать спасибо Богу?

Оказывается, 11 января — это Всемирный день «Спасибо». Русское слово «спасибо» вообще особенное: это пожелание спасения от Бога. Уметь благодарить — очень ценное качество. Как приятно, когда тебе говорят это простое слово. Богу тоже очень нравится слышать «спасибо» от своих детей. Недаром в Библии написано: «За всё благодарите» (1 Фессалоникийцам 5:18). Как же сказать спасибо Богу?

Иисус так много сделал для детей:

Папу дал и маму, подарил друзей,

Бабушку, что может кофточку связать.

Как СПАСИБО Богу я могу сказать?

— Я могу петь песни, сам их сочинять.

— Я могу игрушки поиграть всем дать.

— Я могу посуду сам уже помыть.

— Я могу опрятным, чистеньким ходить.

— Я могу не драться, добрым быть ко всем,

Чтоб у окружающих не было проблем.

Иисус так много сделал для меня:

У меня огромная дружная семья,

У меня собачка и усатый кот,

Овощами-фруктами полон огород.

Мы грибов собрали — не пересчитать!

Как СПАСИБО Богу я могу сказать?

— Буду старших слушать, шапку не снимать:

Не хочу, чтоб долго кашлял я опять.

— Перед тем как кушать, нужно не забыть

За еду «спасибо» Богу говорить.

— Я могу братишку на прогулку взять

И про Иисуса деткам рассказать.

— А ещё могу я… Сколько ж я могу!

Помогу старушке, киске помогу…

Иисус любимый, научи так жить,

Чтоб Тебе СПАСИБО ЖИЗНЬЮ говорить!

Елизавета Черникова

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.