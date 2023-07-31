Как сохранить верность в браке

ТОП-3 принципа сохранения верности.

1 Посвящение

С момента создания нашей семьи мы хотели, чтобы наш союз был благословением для нас самих, нашего ребёнка, окружающих, родных, друзей. И мы приняли решение посвятить себя друг другу. Мы вкладывались в отношения на все 100%.

Посвящение — это выбор быть именно с этим человеком всю жизнь!

2 Принятие

Часто причиной конфликта становится нежелание принять в другом то, что не нравится. До свадьбы не все привычки можно увидеть и понять, что тебе с ними придётся жить. А после свадьбы каждый может стараться подстроить человека под свои представления. Отличия в привычках могут стать причиной того, что один супруг будет воспринимать поведение другого как намеренное. А это может усугублять ситуацию и приводить к эмоциональному отчуждению, что со временем становится непреодолимой преградой в отношениях. И один из супругов может видеть выход в измене, чтобы смягчить свою боль, разочарование и неудовлетворённость. Но измена не решит проблему. Это миф, что с другим человеком будет легче. И с другим человеком нужно будет преодолевать разности в характере, в привычках! Если в этой семье нет желания решать проблему, то не факт, что после того, как эмоции «новой любви» пройдут, ничего не будет раздражать и выводить из равновесия.

Решение здесь одно — принятие, прощение, изменение себя, а не другого, обсуждение своих чувств и мыслей без нападения и осуждения. Это труд! Но он приносит свои благословения. В минуты кризиса мы с мужем помним об этом и не допускаем мысли о том, что наш союз — это ошибка, что мы не подходим друг другу. Мы знаем, что это ловушка, и повторяем себе и друг другу: решение, принятое на эмоциях, очень часто бывает неверным. Мы научились выходить из кризиса обновлёнными и становимся ближе друг к другу. Мы знаем, что невозможно избежать конфликтов, но мы не позволяем им разрушать эмоциональную близость!

3 Бережное отношение

Беречь нужно всё: чувства свои и супруга, мозг от искушений, фантазий, глаза от соблазна, сердце от осквернения, язык от разрушающих слов. Любовь — это подарок. Но его нужно беречь!

Как беречь чувства? Говорить супругу, как ты ценишь все его усилия, старания, откликаться на его поступки любви, не воспринимать это как само собой разумеющееся.

Как беречь мозг? Не смотреть, не читать то, что понижает планку верности. Например, фильмы, в которых супруги с лёгкостью идут на измену, называя это любовью.

Как беречь глаза? Мужчинам не смотреть в сторону других женщин (изображения тоже считаются). Женщинам не носить при посторонних соблазняющую одежду.

Как беречь сердце? Вновь и вновь утверждаться в любви к супругу, подбрасывать в огонь дрова, чтобы костёр чувств не потух.

Как беречь язык? Останавливать себя, когда хочется произнести слова, которые могут ранить и обидеть другого. Учиться выражать свои чувства, не травмируя другого.

Я решила спросить у своего мужа, что он думает о принципах верности.

Первое, что он назвал, — посвящённость. Ответственность за счастье другого. Без этого человек будет сосредоточенным только на своих желаниях эгоистом. Своя плоть ближе. Чтобы переключаться на нужды другого, нужна мотивация — почему я должен это делать. А мотивацией является любовь! С годами либо взращивается любовь к другому человеку (в процессе преодоления кризисов, испытаний, конфликтов), либо растёт сосредоточенность на себе. Именно здесь начинается путь к неверности в супружеских отношениях. Преодоление паттернов (шаблонов). Мыслительные шаблоны (или паттерны) — это последовательная цепочка мыслей, возникающая как реакция на раздражитель или проблему.

Один из путей к неверности — паттерны (стереотипное поведение). Жена советует что-то мужу. У него реакция: жена учит. Срабатывает паттерн: меня учат, как маленького. Мужчина замыкается и начинает противостоять. А у жены паттерн другой: меня не любят. Она нападает, он уклоняется или наоборот, и начинается эмоциональная отдалённость. Как изменить стереотипное поведение? Вырабатывать другие реакции. Друг с другом или с помощью специалиста. Начини с себя — правило нашей семьи!

Глубинная проблема стереотипного мышления — значимость личности. Если подтверждение значимости муж ищет в жене, а жена — в муже, то это изначально путь конфликтный. Потому как восполнить глубинное желание иметь мир и ценность себя как личности возможно только в общении с Господом. Его любящее отношение к человеку восстанавливает ценность личности! Бог любит и принимает тебя, Он говорит: «Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя» (Библия, книга пророка Исаии 43:4). А любимому легко любить! Бог наполняет наши сосуды, чтобы мы могли изливать любовь на окружающих. У каждого есть доступ к этому неиссякаемому источнику.

Чтобы сохранять отношения, необходимо познавать Христа, наполняться Его красотой.

В нашей семье Бог является источником любви и посвящённости. Он даёт нам силы прощать и учит любить. По Его милости мы столько лет можем хранить верность друг другу.

Максим и Татьяна Терентьевы

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.