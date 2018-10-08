Как сохранить здоровье школьников

45% родителей обеспокоены тем, что школа подрывает здоровье детей. У большинства подростков диагностируют по 2 – 3 хронических заболевания, а к старшим классам здоровых детей остаётся всего 3%. Как сохранить здоровье детей за годы учёбы, читайте на сайте 8doktorov.ru.

Хороший завтрак – послушные дети

«Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу» — старая добрая мудрость. Но насколько серьёзно стоит к ней отнестись? Ведь утром столько неотложных дел, ни на что не хватает времени, особенно на хороший завтрак. Единственное, что мы успеваем — на ходу перехватить пару бутербродов с чаем, и бегом по делам. Каковы могут быть последствия такого подхода к завтраку, и каким должен быть здоровый завтрак для школьника — читайте в интервью с детским врачом-невропатологом Галиной Моресовой.

Питание школьника

Здоровье наших детей школьников каждый день подвергается нешуточным нагрузкам. Занятия в школе требуют усидчивости и внимательности. Ребёнок в течение дня нередко испытывает стресс. Оказывается, справиться с этим ему помогает не только правильный завтрак, но и обед, и ужин. Что такое «здоровое питание» для школьника? Какими должны быть его завтрак, обед и ужин, рассказывает врач-педиатр Татьяна Зинатуллина.

Физкультура в жизни подростков

Многие родители подростков недооценивают значение физкультуры. Образ жизни, привитый в детстве, останется с человеком и во взрослой жизни. Подростковый возраст — это время активного роста. Для поддержания хорошего здоровья, баланса веса и роста необходимо, по крайней мере, 60 минут физической активности 4 – 5 раз в неделю. Предлагаем выяснить, в чём польза физических упражнений для подростков, и какие виды занятий можно предложить подростку.

Упражнения для сохранения осанки у детей

Для укрепления мышц и коррекции отклонений осанки вашему ребёнку помогут специальные упражнения. Смотрите их здесь>>

Подростковый возраст сложный не только для детей, но и для родителей. Чтобы лучше понять подростков и знать, как с ними общаться, читайте об особенностях полового созревания мальчиков и девочек. Избыточный вес и раннее половое созревание девочек и Половое созревание мальчиков.

Берегите глаза

Если у вашего ребёнка ухудшилось зрение, не торопитесь надевать очки! Улучшить или даже вернуть нормальное зрение поможет комплекс упражнений, который снимает напряжение и утомление мышц глаз.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2018 г.