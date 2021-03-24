Как сохранить женское здоровье

Женский организм очень сложен и уникален. О женском здоровье мы побеседовали с врачом-гинекологом Оксаной Баскаковой.

— Оксана Васильевна, что, по вашему мнению, помогает женщине сохранить молодость?

— На мой взгляд, сохранить молодость женщине позволяет уверенность в том, что она нужна, важна и любима; постоянная активность и задействованность в том или ином процессе. А также бережное отношение к своему организму.

— А что более всего вредит здоровью женщин?

— Постоянное изнурение организма, будь то психологический, физический, социальный факторы, и отсутствие положительных результатов, отдачи.

— Алкоголь и курение тоже могут погубить женское здоровье?

— Алкоголь, курение и наркотики наносят не просто губительный, но и смертельный вред любому организму, а женскому в особенности. Они оказывают непоправимое воздействие на плод в процессе эмбриогенеза.

Во время внутриутробного развития девочки у неё закладываются на всю дальнейшую жизнь 350 – 450 тысяч ооцитов, из которых в дальнейшем сформируются яйцеклетки (а это внуки и внучки этой беременной женщины). За всю жизнь их число не увеличивается, а постоянно уменьшается, в отличие от сперматозоидов у мужчин, которые полностью обновляются через 60 – 90 дней. Поэтому с каждым последующим распитием спиртосодержащих напитков увеличивается количество неполноценных яйцеклеток.

Точный объём спиртного, который может спровоцировать тяжёлые последствия, неизвестен, это индивидуальное количество, зависящее от многих условий. Может произойти так, что по истечении нескольких лет при зачатии оплодотворится как раз нездоровая половая клетка.

Также и с курением и наркотиками. Все эти вещества способствуют сбоям в менструальном цикле и овуляции, снижению шансов на оплодотворение, повышению риска рождения больного малыша, наступлению раннего периода климакса, повышению вероятности возникновения злокачественных образований в молочных железах и прочих женских органах.

— Правда ли, что из-за нарушения кислотно-щелочного баланса в организме женщины могут развиться молочница, цистит и даже онкология?

— При нарушении баланса в организме, в том числе и кислотно-щелочного, в полости и на слизистых оболочках половых органов происходит провокация хронических заболеваний, угнетение местного иммунитета, на фоне чего, при длительном и систематическом воздействии вредоносных факторов, развиваются те или иные заболевания, вплоть до онкологии, а также происходит рост условно-патогенной микрофлоры, что может приводить к молочнице.

— Есть специальности, при которых женщинам приходится целый рабочий день сидеть. Могут ли развиться заболевания по причине малоподвижности?

— Гиподинамия, или сидячий образ жизни, способствует застойным процессам в сосудах, нарушению оттоку венозной крови и, как следствие, нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Отсутствие двигательной активности влияет на всю гладкую мускулатуру (дискинезия желчевыводящих путей), что ведёт к нарушению процессов метаболизма гормонов, росту новообразований. Также сидячий образ жизни может быть причиной болезненных менструаций.

Нужно помнить, что гиподинамия приводит к излишнему накоплению калорий, вследствие чего увеличивается подкожно-жировая клетчатка — депо эстрогенов. А такие заболевания, как эндометриоз, полип и гиперплазия эндометрия, мастопатия, — все являются эстрогензависимыми.

Из-за малоподвижного образа жизни происходит изменение в кровообращении яичников, что приводит к недостаточному питанию ооцитов (яйцеклеток), далее ухудшается их качество, что в итоге потенциально приводит к бесплодию.

— С какими проблемами чаще всего к вам обращаются женщины в зрелом возрасте?

— В основном это проблемы, связанные с гормональными нарушениями. Гиперпластические процессы, кровотечения, опухоли, состояния свойственные перименопаузальному периоду.

После 30 лет очень важно ежегодно проходить осмотр гинеколога. Потому что именно после 30 лет частота возникновения предопухолевых и предраковых процессов значительно увеличивается. Рак шейки матки никогда не возникает спонтанно. Это долгий, постепенно развивающийся процесс.

В 40 лет у некоторых женщин уже могут быть ранние предменопаузальные синдромы, сухость и дискомфорт в интимной зоне. Появляются эндокринные проблемы, избыточный вес, повышенный холестерин в крови и прочее. Также в связи с послеродовыми осложнениями или ввиду генетической предрасположенности могут появиться проблемы, связанные с опущением стенок влагалища.

Свести к минимуму все эти проявления поможет здоровый образ жизни. Соблюдайте простые принципы здоровья и будьте счастливы!

Беседовала Людмила Яблочкина

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Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.