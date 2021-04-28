Как стать второй мамой для невестки

Психологи после многих наблюдений за поведением свекровей сделали вывод: мама привыкла защищать своего сына. Продолжая дальше «бдить», она, иногда подсознательно, стремится разрушить новую семью. Вот несколько советов для уравновешивания отношений с семьёй сына.

Не пытайтесь вернуть себе утраченную власть над взрослым сыном, не прикрывайте это красивым лозунгом: «Я хочу, чтобы ты был счастлив». Если вы действительно хотите этого, найдите в себе силы отойти в сторону и позвольте сыну строить отношения с вашей невесткой. Ведь она вскоре станет мамой ваших внуков. Не дёргайте сына предложениями о помощи и всякими «полезными советами». Помогайте, советуйте только в тех случаях, когда они вас об этом попросят. Установите новый режим общения. Попросите звонить вам в определённое время и не устраивайте сцен, если дети не позвонили вам вовремя. Не вмешивайтесь в личную жизнь молодой семьи и не нарушайте её личное пространство. Обсуждайте проблемы по мере их возникновения, а не копите до состояния «критического заряда». Это не значит, что вам каждый вечер нужно усаживаться за стол переговоров и начинать «разбор полётов». Не старайтесь по каждому пустяковому поводу выказывать своё недовольство и делать проблему там, где её нет. К проблемам, которые действительно стоит обсудить, можно отнести такие:

финансовое участие молодой семьи в общих расходах;

«график дежурств» и уборка квартиры;

визиты их друзей в любое время дня и ночи;

режим тишины в вашем доме.

Взрослые люди всегда в состоянии донести друг до друга свои пожелания в адекватной и цивилизованной форме. Обсудите, поговорите, скажите, какую помощь вы хотели бы получать.

Если молодые уходят жить отдельно, не делайте из этого трагедии. Это нормальное явление. Им очень хочется быть самостоятельными в своём маленьком, только что созданном государстве. Тогда молодые будут учиться жить соответственно своим доходам и расходов, решать проблемы и возникающие конфликты. Пусть попытаются делать это сами.

Если всё же приходится проживать двум семьям на одной территории, то неизбежно возникнут проблемы в отношениях и нужно научиться решать их конструктивно.

Наиболее распространённые ошибки свекрови:

Свекровь привыкла командовать своими детьми, мужем, сослуживцами, случайными прохожими, всегда сохраняет директивный тон в отношениях с молодой семьёй. «Она не хочет принять к сведению моё мнение, хотя именно оно единственно правильное! И вообще — я старше, умнее и имею право на уважение к себе!» После нескольких не очень приятных перепалок невестке бывает проще подчиниться даже абсурдным требованиям свекрови, чтобы не вступать в длительные дискуссии. Свекровь торжествует, не подозревая, что она посеяла в семье сына зёрна раздора. Через некоторое время муж обнаруживает, что его жена не очень спешит выполнять свои обязанности по дому, потому что у мамы мужа всё равно есть свои планы, которые она непременно выполнит, невзирая на её мнение. Отношения охладевают, постепенно превращаясь в «тихое болото», где нет радости, зато есть команда к выполнению.

Есть большое желание изменить невестку по своему вкусу, чтобы сыну, по её мнению, было лучше жить. «Если бы она немного постаралась измениться, то ей и самой было бы лучше!» — так думает она. Некоторые свекрови знают наперёд, что именно должны изменить в себе их невестки, чтобы в доме сына жилось легко и весело. Они стараются перевоспитывать этих бедных невесток, доводя их до истерик или депрессий, но при этом забывают, что их сыновья полюбили своих жён именно такими, какие они есть, без особых изменений. Пусть в молодой семье эти предложения будут обсуждаемы и решения приняты ими же — как и в чём им нужно изменяться.

«Невестка не считается с нашими привычками!» Причина такой претензии может быть в разном темпе жизни двух семей, в разном режиме, в разных способах отдыхать. То, что для молодых людей нормально, для старших — источник постоянной головной боли: телефонные звонки в полночь, смех и громкий разговор друзей на вечерних посиделках, опустошённый холодильник постоянными посетителями и т. д. Родители имеют право на свои привычки, и если молодые не позволяют вам нормально отдохнуть, немедленно садитесь за стол переговоров.

Избегайте этих распространённых ошибок, и вы сделаете жизнь своих детей счастливой. Хочу пожелать каждой свекрови сделать всё, чтобы ваши невестки почувствовали вашу материнскую любовь и называли вас от чистого сердца — моя вторая мама!

Лидия Нейкурс, психолог

neikurs.com

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.