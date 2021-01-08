Как воздать Богу славу?

Откровение, самая таинственная книга Библии, содержит весть трёх ангелов, посланных сообщить миру последнее предостережение. Первый ангел взывает: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу…» (Откровение 14:7). Что значит «воздать славу Богу»? И как это повеление связано с третьей заповедью Божьего Закона?

Просто сказать: «Слава Богу?»

Казалось бы, всё просто: чтобы воздать Богу славу, нужно сказать: «Слава Богу!» И это выражение уже настолько прочно утвердилось в сознании людей, что стало использоваться для краткого выражения каких-то положительных эмоций или чувства облегчения. Говоря «Слава Богу!», о Боге думают немногие: Божье имя произносится напрасно, что является прямым и грубым нарушением третьей заповеди.

Я Тебя не звал

Дьявол знает, как страшен Бог в Своём величии, как свято Его Имя. Он знает, что человек, призывающий Бога, привлекает к себе внимание всех ангелов. Бог обращается к тому, кто зовёт Его, чтобы узнать, что можно сделать для этого ищущего или благодарного человека. А в ответ — пустота мыслей и никакого смысла. И вступает в силу заповедь, которая озвучена Богом в книге Исход 20:7: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно».

Что такое слава?

Весть ангела, призывающего воздать Богу славу, гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Традиционное понимание слова «слава» не открывает мне самой сути вести первого ангела. Что говорит Сам Господь о Своей славе? Читаем в книге Исход 33:18, 19: «[Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою». Далее мы читаем о том, как Бог исполнил просьбу Моисея: «И сошёл Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошёл Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину, и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвёртого рода» (Исход 34:5–7).

Бог открыл нам Своё сердце и показал красоту Своего характера. Имя и слава Божия — это выражение характера Творца. Это Его сущность, это Его милость и справедливость в совокупности. И весть первого ангела призывает меня воздать Богу славу. Что ожидает от меня Небо в ответ на этот призыв?

Воздать славу Богу — это отразить Его характер в своей жизни. Формирование характера — самая важная жизненная задача. Простое произнесение имени Бога, даже осознанное и не напрасное, не очень многое изменит в моей жизни.

Когда-то я видел картину, где на лбах спасённых было написано буквальное имя Бога. Выглядит нелепо. Вот так и я представлял себе славу Божью. Но когда до меня дошёл смысл Божьего повеления, то я понял, что меня ждёт большая работа над собой.

От славы в славу

«Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (Библия, 2 послание коринфянам 3:18). О какой славе идёт речь? О характере! О постепенном его преобразовании. Когда оно происходит? Когда мы смотрим на славу (то есть на характер) Господа. А характер Его открыт в Библии. Возьмите в привычку каждый день прочитывать отрывок из этой удивительной Книги и размышлять о том, какой Бог. На что мы смотрим, в то мы и преображаемся. Откуда взяться доброму характеру, если мы смотрим фильмы об убийствах, изменах? Взирайте на Образец совершенства, и ваш характер будет изменяться. Не сразу. Постепенно: от славы в славу, как сказано в Библии.

Не стоит произносить красивых, но пустых слов. Бог ждёт от нас большего. Его идеал высок — совершенный характер. Воздайте Богу славу: думайте о Нём, читайте о Нём, наблюдайте за красотой сотворённого Им, замечайте Его дела в своей жизни, говорите с Ним в молитве. Ваш характер изменится! И Бог будет прославлен этим!

Андрей Карпекин

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.