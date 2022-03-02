Как всех учить всему

В марте отмечается 430 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя, проповедника и педагога Яна Амоса Коменского (1592 – 1670). Это интереснейшая личность, основоположник научной педагогики, автор первого в истории иллюстрированного учебника. Он разработал совершенно новую методику, которая была признана многими педагогами, но полностью не применялась нигде, поскольку автора этого труда считали еретиком. Итак, немного о великом еретике…

Ян родился 28 марта 1592 года в городке Нивница. Отец его, Мартин, был из соседней деревни Камне, куда семья перебралась из Словакии. От названия этой деревни и произошла фамилия Коменский. Детство Яна Коменского пришлось на период разгула в Европе чумы. Когда мальчику было 10 лет, друг за другом умерли его отец, мать и две сестры.

В это время так называемое гуситское движение повлияло на пробуждение Чешских (Моравских) братьев. В 1608 году Ян Коменский становится учеником крупнейшей и лучшей школы Чешских братьев. В 1611 году он проходит обряд крещения и прибавляет к своему имени второе — Амос.

Ян Амос Коменский становится священником и принимает место управляющего Советом братской общины и учителя-проповедника. В это время он пишет свой первый труд «Письма к небу». Одновременно с этой работой он выпускает антикатолическую книгу «Разоблачение антихриста».

Противостояние католицизма и протестантизма приводят к созданию противоборствующих межнациональных союзов. Начались расправы над протестантами. Коменский (как один из руководителей Чешских братьев) был вынужден бежать. Во время своих скитаний он узнаёт, что от чумы умерли его жена и двое сыновей, а его огромная библиотека сожжена. В этот период появляются ещё два его труда — «Скорбный» и «Лабиринт света». Коменский входит в экспедицию священников, которые подбирали места для убежища Чешским братьям в других странах.

В 1628 году Ян Амос Коменский становится ректором национальной школы в г. Лешно. Примерно в этот период он начинает главный труд своей жизни — четырёхтомник «Великая дидактика». Полное название книги звучит следующим образом: «Великая дидактика, содержащая универсальное искусство, как всех учить всему, или верный и тщательно продуманный способ создавать по всем общинам, городам и сёлам каждого христианского государства такие школы, в которых бы всё юношество того или иного пола, без всякого исключения могло бы обучаться наукам, совершенствоваться в нравах, исполняться благочестия, и таким образом в годы юности научиться всему, что нужно для настоящей и будущей жизни». Такое длинное название характерно для книг того периода, оно заменяло собой современную аннотацию и предваряло ознакомление читателя с книгой.

Ян Амос Коменский глубоко и искренне веровал в Христа. Его педагогическая система представляет собой, прежде всего, христианское учение, которое направлено на образование детей в христианском духе. Труд Коменского начинается с утверждения, что «…жизнь на земле является только приготовлением к вечной жизни».

Педагог определял сверхзадачу своей дидактики так: «Руководящей основой нашей дидактики пусть будет: исследование и открытие метода, при котором учащиеся меньше бы учили, больше бы учились; в школах было бы меньше одурения, напрасного труда, а больше досуга, радостей и основательного успеха…»

Тройная цель воспитания юношества по Коменскому

Вера и благочестие. Добрые нравы. Знание языков и наук.

И всё это в том самом порядке, в котором предлагается здесь, а не наоборот. Прежде всего, нужно приучать детей к благочестию, затем — к добрым нравам или добродетелям, наконец — к полезным наукам.

Слова Коменского, обращённые к учителям, и по сей день звучат свежо и актуально: «Учителя должны заботиться о том, чтобы быть для учеников в пище и одежде — образцом простоты, в деятельности — примером бодрости и трудолюбия, в поведении — скромности и благонравия, в речах — искусства разговора и молчания, словом, — быть образцом благоразумия в частной и общественной жизни».

С точки зрения Коменского, учительство является не столько профессией, сколько призванием. Учитель, по Коменскому, постоянно совершенствуется в своих знаниях и умениях. Хороший учитель не пропускает ни одного удобного случая, чтобы научиться чему-нибудь полезному. По этому поводу выдающийся педагог говорил примерно так: «Я готов стать учителем учителей, если можно чему-нибудь их научить, и я готов стать учеником учеников, если только можно у них чему-либо научиться».

Стараясь поддерживать в своих учениках живость, свойственную детскому возрасту, Коменский вместе с тем требовал от них дисциплины: «Пусть поддержание дисциплины всегда происходит строго и убедительно, но не шутливо или яростно, чтобы возбуждать страх Божий и уважение, а не смех или ненависть. Следовательно, при руководстве юношеством должна иметь место кротость без легкомыслия, при взысканиях — порицание без язвительности, при наказании — строгость без свирепости».

Подготовила Елизавета Черникова

по материалам статьи Татьяны Лыжовой

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.