Как встретить праздники

Похмелье, нарушенный режим дня, плохое настроение — всё это последствия празднования новогодних мероприятий. Как часто после праздников нам необходимо время для того, чтобы восстановить пошатнувшееся здоровье. Как избежать подобного?

Похмелье — это постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота. Чем мы платим за сомнительное удовольствие от алкоголя? К сожалению, цена очень велика: алкогольные напитки способствуют развитию гипертонии, оказывают негативное влияние на сердце и мозг. Исследования убедительно доказывают, что употребление алкоголя, даже в умеренных количествах, ведёт к гибели нейронов.

Каждый раз, выпивая глоток спиртного, мы наносим своему мозгу непоправимый ущерб. Алкоголь увеличивает риск возникновения инсульта и цирроза печени. Но это ещё не всё. Внезапная смерть от сердечной аритмии часто бывает вызвана употреблением спиртных напитков. Помимо этого, алкоголь может вызвать кардиомиопатию (поражение сердечной мышцы) и сердечную недостаточность. Для человека с суженными коронарными артериями обильная еда плюс алкоголь могут стать смертельным сочетанием. Мудрый Соломон писал: «Вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий увлекающийся ими неразумен» (Притчи 20:1).

Но что алкоголь разрушает чаще всего? Его жертвами становятся семьи, рушатся дружеские связи и репутация человека. Часто после излишне выпитого количества спиртного человек не помнит, что с ним происходило, как нелепо и бесцеремонно он вёл себя. Как не допустить всего этого? Лучший способ избежать похмелья и других негативных последствий — это полное воздержание от спиртных напитков (включая шампанское и пиво).

Как провести время длительных новогодних праздников так, чтобы оно прошло с пользой, весело и интересно? Пригласите в свой дом не только друзей и родных, которые привыкли встречать праздники с алкоголем, но и тех, кто воздерживается от употребления спиртных напитков, чтобы у вас были единомышленники, которые поддержат вас. Хорошо продуманная программа, где будет много смеха, игр, конкурсов, песен и т. п. помогут вам и вашим гостям насладиться общением друг с другом, ведь веселье зависит не от количества выпитых спиртных напитков, а от хорошего настроения. Привлеките к подготовке подобной программы своих детей — это поможет запомнить им праздник на долгие годы.

Вот с каким лозунгом вышла молодёжь города Санкт-Петербурга на улицу: «Новый год без алкоголя — в этом радость, сила, воля!» Самый лучший подарок, который вы можете сделать своим детям, — научить их отмечать праздники без единой капли спиртного. По статистике, молодые люди, которые растут в семьях, где не употребляют алкоголь, имеют в будущем меньше проблем, связанных с этим наркотиком. Нет более сильного влияния, чем хороший пример родителей.

Помимо игровой программы вы можете покататься на горке и на коньках или съездить в необычное для встречи Нового года место (например, встретить Новый год на Красной площади в Москве или в снятом напрокат домике в лесу). Вы можете посетить друзей, которых давно не видели, или сделать подарок пожилому одинокому человеку, живущему по соседству с вами.

Что принесёт вам отсутствие алкоголя на праздничном столе? Проснувшись на следующий день, вы будете прекрасно себя чувствовать, у вас не будет болеть голова, вы будете бодры и свежи.

Апостол Павел дал совет, актуальный и в наше время: «Итак, едите ли, пьёте ли или иное что делаете, всё делайте в славу Божию» (1 Коринфянам 10:31). Выбор остаётся за нами: здоровье и хорошее настроение или плохое самочувствие и неудовлетворённость жизнью.

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Статья подготовлена по материалам книг «Здоровое тело», «Ключи к здоровью», «Новый старт».

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.