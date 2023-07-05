Как всё началось?

В школах и вузах учат безальтернативно: Земле миллионы лет, люди произошли от обезьяны… Это называется наукой.

Знаете ли вы, что есть достойная альтернатива миллионам лет и нашему предку? Слышали ли что-то о креационизме — науке о сотворении?

Две хронологии

Библейская и эволюционная хронологии абсолютно несовместимы. Поскольку никто из нас не был свидетелем возникновения земли, то, принимая ту или иную хронологию, мы можем основываться исключительно на вере. Принимая библейскую хронологию, мы опираемся на авторитет Бога, Который в Библии многократно говорит о Себе как о Творце неба, земли, моря и источников вод, как о Творце жизни, наполняющей все сферы. В книге Бытие даётся информация, позволяющая определить временные рамки творения и земной истории.

Эволюционная хронология основана на вере в то, что Творца не было и всё существующее саморазвивалось по естественным причинам. (Оставим в стороне вопросы о том, как возник материал для саморазвития и откуда взялись «естественные причины»). Принимается без доказательств, что для развёртывания процессов «естественного развития» потребуются миллиарды лет.

Если с Богом

Модель творения предполагает изначальную сложность, совершенство и богатство сотворённого мира. С момента грехопадения человека началась деградация природы и постепенное вымирание живых существ.

Изначально сотворённые существа обладали исключительно высокой жизнеспособностью и функциональной полноценностью. Геномы каждого сотворённого рода содержали богатейшую генетическую информацию, которая только частично реализовалась в условиях первозданной Земли. Невостребованная генетическая информация сохранялась в геномах живых существ в свёрнутом виде, в виде потенции. Её активизация (реализация) происходила и происходит по мере необходимости. Отдалённо это напоминает процессы архивирования и разархивирования информации. Изменение условий обитания приводит к развёртыванию предсуществующей (скрытой) информации, что и определяет способность живых существ к изменчивости и адаптационному видообразованию. Естественная история Земли, история живой природы и история человечества разворачиваются одновременно. На Земле не было такого периода, кроме первых пяти дней творения, когда на ней не было бы людей.

Если без Бога

Эволюционная модель предполагает изначальную простоту и последующее усложнение. Смесь простых химических веществ, подвергающихся действию неуправляемых внешних источников энергии, должна дать начало органическим веществам, которые со временем заполнят земные водоёмы, где и возникнет первое нечто (вещество? существо?), способное к самовоспроизведению, а затем включается биологическая эволюция. Ясно, что таким процессам миллиарды лет не помешают (но помогут ли?).

Эволюция религиозна?

Теории эволюции практически невозможно удержаться в рамках чистого материализма. Ведь у здравомыслящего человека возникает вопрос, что же побудило хаотическую смесь случайных соединений отбросить всех негодных претендентов на жизнь, отобрать несколько десятков достойных молекул, объединиться в клетки и начать карабкаться вверх, добираясь до венца эволюции — человека. Все объяснения содержат большую или меньшую долю мистики.

Жаль, что нам массово преподносится только один взгляд. Преподносится планомерно, многообразно, серьёзными людьми (учителями, профессорами, учёными). А мы привыкли верить таким профессионалам на слово. А если подумать? А если учесть, что есть другое мировоззрение? То, которое даёт исчерпывающие ответы на вопросы «Кто я?», «Каково моё предназначение?», «Куда я иду?» Что, если я не случайность, а любимое дитя Бога — нашего Создателя и Спасителя, Того, у Которого о каждом из нас грандиозные планы?

По книге Татьяны Угаровой

«Как возник наш мир»

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.