Какие книги нужно читать детям

24 – 31 марта — Неделя детской и юношеской книги

«Дом без книг, как тело без души», — заявил пару тысячелетий назад древнеримский оратор Цицерон. Американский президент Линкольн сказал: «Я не могу жить без книг». Ричард Фуллер, инженер и изобретатель, утверждал: «Сегодня — читатель. Завтра — лидер».

Многие родители озадачены выбором литературы для детей. Выбирая книгу, они должны знать, чему она может научить ребёнка — плохому или хорошему? Также детская книга — это книга с картинками. Дети любят рассматривать. Зрительный образ подкрепляет то, что дети слышат и читают.

Как хорошая книга воздействует на мозг ребёнка? Когда ребёнок читает, он становится соавтором книги. Что это значит? Один из философов заметил: «Чтение — это всегда перевод. Не существует двух одинаковых жизненных опытов, двух одинаковых читателей, двух одинаковых душ». Читая, ребёнок не просто развивает своё воображение, он развивает свою душу. Он учится не только рисовать картину, но и сопереживать герою. Малыш наделяет его какими-то своими чертами. При этом развивается и эмоциональный интеллект ребёнка.

Чтение бесценно. Его невозможно заменить какими-то другими средствами. Оно развивает способность анализировать, которая помогает ребёнку поступать правильно в различных жизненных ситуациях.

Чем ещё уникально чтение? Оно учит человека мыслить. Читая, ребёнок может соглашаться или не соглашаться с тем, что прочитал. Если вы читаете вместе с детьми, очень важно не делать выводы первому, но позволить ребёнку сделать это самому. Побуждайте его мыслить самостоятельно.

Чтение — лучшая пища для души, оно не просто повод хорошо провести время, а одно из лучших средств воспитания благородного характера.

Какие книги окажут положительное влияние на жизнь детей — нынешнюю и дальнейшую? Рекомендуем книги, которые относятся к классике христианской литературы. Их ценность в том, что они стали основанием формирования характера для многих поколений детей.

«Вечерние рассказы» дядюшки Артура призваны помочь родителям в воспитании детей. Невыдуманные истории, рассказанные понятным для ребят языком, научат их избегать неприятностей. Читайте их перед сном вашему сыну или дочери. Кто знает, что принесёт следующий день? Быть может, именно прочитанный рассказ поможет им принять верное решение.

Что является самым лучшим средством развития интеллекта ребёнка? Чтение Библии. «Моя первая детская Библия» — это шесть красочно иллюстрированных книг с самыми интересными библейскими историями о сотворении мира, Ионе и ките, Данииле и Иисусе Христе для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

А что делать, когда ребёнок стал подростком? Подростки — это бурные, шумные, энергичные, мыслящие, забавные, независимые, изобретательные, общительные люди. Это озадачивающая комбинация ребёнка и взрослого. Что может помочь подростку стать уверенным в себе, настойчивым и смелым? Книга. Но возникает проблема — как заинтересовать подростка книгой, соперничая с такими сильными конкурентами, как компьютер и телефон? Читайте вместе с ним. Устраивайте вечера семейного чтения. Читайте сами. Покажите ему, что вы любите читать, пусть он чаще видит вас с книгой в руках.

Как выбрать книги для чтения, которые будут интересны подростку? Какими критериями руководствоваться? Книга не должна быть скучной, нудной и длинной. Издательство «Источник жизни» подготовило именно такие книги, которые содержат актуальную, полезную и интересную информацию для молодых людей.

К примеру, книга «Подросткам и родителям». Эта книга — не сборник нравоучительных проповедей. Она затрагивает вопросы, которые волнуют детей и родителей. Как выбрать правильный путь в жизни? Как найти общий язык с родителями? Как чувствовать себя комфортно в группе друзей? Страница «Совет психолога» подскажет выход из затруднительной ситуации. Помимо этого книга снабжена яркими иллюстрациями.

Также невозможно обойти стороной книги «Письма к Александру» и «Письма к Марии». Эти книги посвящены как детям, у которых больше жизненной энергии, так и родителям, у которых больше жизненного опыта. Автор написал эти книги, думая о своём сыне и о своей дочери, приглашая читателей воспринимать эти письма как беседу двух друзей и делясь тем, что искренне любящий отец хотел бы передать своему сыну или своей дочери.

Читайте книги и открывайте для себя удивительный мир!

Анна Ляху, Наталья Скороход

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Все вышеперечисленные книги можно заказать в издательстве «Источник жизни».

8-800-100-54-12 (звонок бесплатный для жителей РФ), www.7knig.org, inmarket@lifesource.ru. Продавец — ООО Издательство «Источник жизни». 301000, Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9. ОГРН 1027103674454

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.