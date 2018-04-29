Какие молитвы нравятся Богу?

Задумывались ли вы когда-нибудь: «Правильно ли я молюсь? Слышит ли меня Бог? Как молиться, чтобы Бог быстрее ответил на мою молитву?» На все эти вопросы есть чёткие ответы в Библии.

Вот что написано в Слове Божьем:

«И воззовёте ко Мне, и пойдёте, и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня, и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иеремия 29:12, 13).

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Иоанна 15:7).

«Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иакова 4: 3).

«Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матфея 6:5, 6).

«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Колоссянам 4:2).

Эти и многие другие тексты говорят нам о важности молитвы, о том, что она должна идти от сердца, что мы должны относиться к ней с благоговением и осторожностью и в то же время иметь дерзновение и одновременно смирение в общении с Богом. Всё вместе это нельзя охватить в одной статье, но мы можем кратко описать важнейшие моменты, без которых наша молитва не будет иметь смысла и силы.

Итак, помните, что Бог услышит и поймёт нас в любом случае. Как бы плохо мы ни формулировали наши мысли, Бог видит наше сердце и не оставит без ответа желания, находящиеся в глубине нашей души. Загляните внутрь себя, подумайте о своих мотивах. Что заставляет вас молиться? Если вы видите в молитве какой-то ритуал или волшебное заклинание, то это явно не понравится Богу. Но если вы верите, что живой Бог вас слышит, то ваши мысли смогут сформироваться правильным образом.

Бог — наш Отец, и молитва — это как разговор отца и ребёнка. Любому отцу не нравится, когда ребёнок с дерзостью просит дать ему что-то немедленно или обращается к нему только, когда что-то произойдёт или понадобится. Нельзя пытаться применить заученную молитву. Богу не нравится, когда Его принимают за волшебную палочку, которая делает всё после нужного заклинания.

В молитве мы можем рассказать Богу всё, что у нас на сердце. Каждый может в любую минуту обратиться к Нему и не переживать, что Бог оставил или не услышал его. Возможно, ещё не пришло нужное время, возможно мы ещё не готовы принять то, что просим, но в одном можно быть уверенным: Господь нас слышит и отвечает нам.

Бог живой, Он понимает все чувства, которые мы испытываем. Он ведёт нас по жизненному пути, от самого рождения охраняя и оберегая. Поблагодарите Его за всё, что у вас есть. А если вы вдруг опечалились и думаете, что в вашей жизни чего-то не хватает, или у вас есть нерешённые проблемы, не стоит из-за этого впадать в депрессию. Встаньте на колени и помолитесь так, как подсказывает сердце. Верьте, что Небесный Отец не оставит вас в этой ситуации. После этого вы обретёте мир и покой, даже не задумываясь, понравилась ли Богу ваша молитва.

Андрей Меркулов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.