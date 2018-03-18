Какие витамины лучше?

Весна — время особой потребности в витаминах. Что же выбрать — красивые пилюли, дорогие БАДы или больше налегать на яблоки и морковь?

При употреблении овощей, фруктов и других природных источников полезных веществ мы не можем получить передозировку, чего не скажешь об искусственных витаминах. К тому же, витамины из пищи усваиваются лучше, чем их искусственные аналоги. Казалось бы, питайтесь правильно — и всё будет в порядке! На протяжении многих веков людям действительно было достаточно употреблять в пищу разнообразные дары природы, чтобы получать все необходимые витамины и минералы. Но теперь ситуация изменилась. Вот что об этом пишет д-р Дон Колберт в книге «Семь столпов здоровья»:

«Одна из главных причин, по которым одного лишь здорового рациона может быть недостаточно, заключается в бедности почв и катастрофически низком содержании в них всевозможных питательных веществ. Наша земля очень сильно пострадала от рук ненасытного агробизнеса… В продаваемых повсеместно овощах и фруктах катастрофически не хватает многих питательных веществ, потому что они выращены на бедных и истощённых почвах».

Д-р Колберт, как и большинство врачей, признаёт, что людям порой необходимо поддерживать свой организм дополнительными пищевыми добавками. Но здесь есть другая опасность: «Много — не всегда хорошо, и даже самые полезные препараты, принимаемые неумеренно, могут серьёзно навредить организму. Это относится и к всевозможным витаминам и минералам. Например, передозировка витаминов группы В может негативно сказаться на функции нервов, расположенных в руках и ногах. Передозировка витамина А может стать одной из причин различного рода заболеваний печени, а неумеренное потребление витамина Е увеличивает риск возникновения болезней сердца. Модное в последние десятилетия злоупотребление витамином С может стать причиной образования камней в почках».

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Питайтесь правильно и разнообразно, а периодически (особенно зимой и весной) умеренно поддерживайте свой организм хорошими витаминными комплексами, но помните, что некоторые вещества препятствуют усвоению витаминов.

Враги витаминов

– Кофеин разрушает витамины группы В, РР, снижает содержание железа, калия, цинка, кальция.

– Алкоголь разрушает витамины А, Е, группы В, вымывает кальций, магний, снижает уровень аскорбиновой кислоты.

– Никотин снижает содержание витаминов A, C, D, E, B12, фолиевой кислоты и бета-каротина, т. е. длительное курение приводит к стойкому дефициту витаминов в организме. Одна сигарета выводит из организма суточную норму витамина С. Также никотин снижает уровень селена.

– Аспирин уменьшает содержание витаминов группы А, В, С, а также кальция и калия.

– Антибиотики разрушают витамины группы В, выводят из организма железо, кальций, магний.

– Снотворные средства затрудняют усвоение витаминов А, D, Е, В12 и снижают уровень кальция в организме.

– Мочегонные средства выводят из организма витамины группы В, магний, цинк, калий.

– Слабительные средства препятствуют усвоению витаминов А и Е.

– При проблемах с поджелудочной железой не усваиваются жирорастворимые витамины — А, D, Е;

– Если снижена секреция желудочного сока, в организме не задерживаются витамины группы В, в частности В12, нехватка которого приводит к анемии.

Подготовил Тимур Герасимов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.