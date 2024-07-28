Капуста цветная маринованная

Если всё сделать правильно, то капуста получится хрустящая и очень вкусная.

Ингредиенты:

2 кг цветной капусты (соцветий),

2 моркови,

5 зубчиков чеснока.

Цветную капусту помыть и разделить на соцветия. Морковь натереть на тёрке. На дно чистых банок положить порезанный тонкими пластинками чеснок. Сверху — соцветия капусты, добавляя для яркости немного моркови.

Залить содержимое банок кипящей водой и оставить на 20 минут под крышками. Затем жидкость слить в кастрюлю, добавив туда (из расчёта на 1 л жидкости) 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 50 мл лимонного уксуса. Довести до кипения, залить в банки, закрутить крышки, перевернуть до остывания, убрать на хранение в прохладное место.

Подготовила Оксана Соловьёва