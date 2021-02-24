Картофель по-деревенски

Рецепт вкусной картошечки по-деревенски с заботой об организме.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг

паприка — 2 ч. ложки

соль — 1,5 ч. ложки

пажитник — 1 ч. ложка

базилик — 1 ч. ложка

куркума — 1,5 ч. ложки

оливковое масло — ⅓ стакана

Приготовление:

Отварить картофель в мундире до полуготовности, очистить кожуру, порезать брусочками (как картофель фри). Можно сразу резать в посуду, в которой будете запекать. В небольшой ёмкости смешать паприку, соль, пажитник, базилик, куркуму. Высыпать получившуюся смесь в картошку, перемешать. Добавить масло, перемешать. Выпекать в духовке до золотистой корочки. Посыпать зеленью. Подавать с любовью.

Рецепт Зуевка Food

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.