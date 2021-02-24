Картофель по-деревенски

Рецепт вкусной картошечки по-деревенски с заботой об организме.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг
- паприка — 2 ч. ложки
- соль — 1,5 ч. ложки
- пажитник — 1 ч. ложка
- базилик — 1 ч. ложка
- куркума — 1,5 ч. ложки
- оливковое масло — ⅓ стакана
Приготовление:
Отварить картофель в мундире до полуготовности, очистить кожуру, порезать брусочками (как картофель фри). Можно сразу резать в посуду, в которой будете запекать. В небольшой ёмкости смешать паприку, соль, пажитник, базилик, куркуму. Высыпать получившуюся смесь в картошку, перемешать. Добавить масло, перемешать. Выпекать в духовке до золотистой корочки. Посыпать зеленью. Подавать с любовью.
Рецепт Зуевка Food
Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.