Картофель под соусом

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Наверняка в таком виде вы картофель ещё не пробовали.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 10 средних клубней картофеля (отварить в кожуре)
  • 4 большие луковицы (порезать крупной соломкой)
  • 4 столовые ложки растительного масла
  • 1 чайная ложка сухих специй (базилик, майоран, орегано, кориандр, пажитник — на выбор)
  • 2 стакана соуса (рецепт ниже)

Приготовление:

  1. Картофель очистить от кожуры и порезать кружочками.
  2. Лук и специи потушить в собственном соку, затем влить масло и тушить до готовности. В блюдо для запекания выложить картофель. Сверху равномерно разложить лук.
  3. Залить соусом и запечь в духовке 30 минут до появления золотистой корочки.
  4. Подавать горячим.

Для соуса:

  • 1 красный сладкий перец
  • ¾ стакана очищенных семян подсолнечника
  • 3 ст. л. семян кунжута
  • 250 мл воды
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. соли

Все ингредиенты перемолоть в блендере до однородности.

Этот соус можно использовать как замену сыра в пицце.

По рецептам из «Нашего дома»

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