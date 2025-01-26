Картофель под соусом

Наверняка в таком виде вы картофель ещё не пробовали.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 10 средних клубней картофеля (отварить в кожуре)
- 4 большие луковицы (порезать крупной соломкой)
- 4 столовые ложки растительного масла
- 1 чайная ложка сухих специй (базилик, майоран, орегано, кориандр, пажитник — на выбор)
- 2 стакана соуса (рецепт ниже)
Приготовление:
- Картофель очистить от кожуры и порезать кружочками.
- Лук и специи потушить в собственном соку, затем влить масло и тушить до готовности. В блюдо для запекания выложить картофель. Сверху равномерно разложить лук.
- Залить соусом и запечь в духовке 30 минут до появления золотистой корочки.
- Подавать горячим.
Для соуса:
- 1 красный сладкий перец
- ¾ стакана очищенных семян подсолнечника
- 3 ст. л. семян кунжута
- 250 мл воды
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. соли
Все ингредиенты перемолоть в блендере до однородности.
Этот соус можно использовать как замену сыра в пицце.
По рецептам из «Нашего дома»