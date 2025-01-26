Картофель под соусом

Наверняка в таком виде вы картофель ещё не пробовали.

Ингредиенты (на 4 порции):

10 средних клубней картофеля (отварить в кожуре)

4 большие луковицы (порезать крупной соломкой)

4 столовые ложки растительного масла

1 чайная ложка сухих специй (базилик, майоран, орегано, кориандр, пажитник — на выбор)

2 стакана соуса (рецепт ниже)

Приготовление:

Картофель очистить от кожуры и порезать кружочками. Лук и специи потушить в собственном соку, затем влить масло и тушить до готовности. В блюдо для запекания выложить картофель. Сверху равномерно разложить лук. Залить соусом и запечь в духовке 30 минут до появления золотистой корочки. Подавать горячим.

Для соуса:

1 красный сладкий перец

¾ стакана очищенных семян подсолнечника

3 ст. л. семян кунжута

250 мл воды

1 зубчик чеснока

2 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. соли

Все ингредиенты перемолоть в блендере до однородности.

Этот соус можно использовать как замену сыра в пицце.

По рецептам из «Нашего дома»