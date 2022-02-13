Христиане конфессии России поддержали христиан Финляндии, отстаивающих традиционные ценности

Члены Христианского межконфессионального консультативного комитета опубликовали совместное заявление в поддержку христиан Финляндии, отстаивающих традиционные христианские семейные ценности. Текст документа приводится в сокращении.

Совместное заявление христианских конфессий России

От имени Христианского межконфессионального консультативного комитета — крупнейшей межхристианской платформы, созданной для взаимодействия традиционных христианских конфессий на евразийском пространстве, — выражаем обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся вокруг депутата Парламента Республики Пяйви Рясанен, которая публично заявила свою верность традиционным христианским принципам и в результате находится под угрозой судебного преследования и тюремного заключения.

Пяйви Рясанен процитировала слова апостола Павла из Послания римлянам о людях, которые «сквернили сами свои тела», и «потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение» (Библия, Послание римлянам 1:24, 26, 27). В этом цитировании власти усмотрели «нарушение принципа равенства и достоинства гомосексуалистов».

Кроме того, Пяйви Рясанен ставится в вину, что она «публично изложила христианский консервативный взгляд на брак» и в 2004 году издала 24-страничный буклет, где назвала гомосексуализм «сексуальной аномалией».

Христиане, верные Библии, рассматривают гомосексуализм как грех. При этом они призваны не осуждать лиц, имеющих гомосексуальные наклонности, но, наоборот, заботиться о каждом таком человеке и помогать ему найти путь к покаянию и исцелению…

Но помощь возможна только в том случае, если у человека есть желание исцелиться. Если же духовную болезнь не считать таковой, тогда и исцеления не происходит.

Сегодня понятие истины заменяется понятием плюрализма мнений, то есть истинные и ложные мнения располагаются в одной плоскости. В результате стирается граница между добром и злом. Но для христиан именно Библия остаётся тем путеводным маяком, на который они призваны ориентироваться.

Мы поддерживаем тех христиан, которые, вопреки набирающему силу либерализму, верны традиционным принципам своей веры и не отказываются от защиты библейских нравственных ценностей.

Присоединяемся ко всем братьям и сёстрам, твёрдо стоящим за евангельскую правду, и не теряем надежды на то, что разум в современном мировом сообществе возобладает, а справедливость восторжествует.

Заявление приняли:

Русская Православная Церковь

Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской Церкви

Евангелическо-Лютеранская Церковь России

Российский союз евангельских христиан-баптистов

Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников)

Российская церковь христиан веры евангельской

Церковь христиан-адвентистов седьмого дня

По материалам Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.