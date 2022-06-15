В смирительной рубахе нашей плоти
Ты жил, страдая долгих тридцать лет,
Трудясь без устали до крови и до пота
В горниле наших горестей и бед.
Гримасами порока и отчаянья
Вокруг был искорёжен каждый лик…
Живые воды истин изначальных,
Покоя исцелительный родник,
Который мы смешали с липкой грязью,
Ты нёс в душе, чтоб исцелить больных,
Ты жил, как раб, оставив титул князя,
Как узник в подземелиях сырых,
Сходил с ума по вольным неба высям,
Ведь дом для сумасшедших — вся земля, —
Единственный на свете здравомыслящий,
Прости, что мы не поняли Тебя.
Наталья Щеглова
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.