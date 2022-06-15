В смирительной рубахе нашей плоти

Ты жил, страдая долгих тридцать лет,

Трудясь без устали до крови и до пота

В горниле наших горестей и бед.

Гримасами порока и отчаянья

Вокруг был искорёжен каждый лик…

Живые воды истин изначальных,

Покоя исцелительный родник,

Который мы смешали с липкой грязью,

Ты нёс в душе, чтоб исцелить больных,

Ты жил, как раб, оставив титул князя,

Как узник в подземелиях сырых,

Сходил с ума по вольным неба высям,

Ведь дом для сумасшедших — вся земля, —

Единственный на свете здравомыслящий,

Прости, что мы не поняли Тебя.

Наталья Щеглова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.