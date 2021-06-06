В России презентовали книгу Андрея Резниченко «Империя протестантов. Россия XVI – первой половины XIX вв.»

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Главная задача этого научно-популярного издания — показать фундаментальный вклад протестантов в развитие российского общества. На протяжении почти четырёх столетий протестанты-выходцы из европейских стран трудились на благо России, которая стала для них второй, а для многих — и первой родиной. «Я точно знаю, … что сделали протестанты, чтобы Россия появилась как империя, как великое государство с величайшей культурой, наукой, с величайшей историей», — сказал Андрей Резниченко.

Автор раскрывает историю возникновения российской промышленности, которую, по его словам, создали Нобили; историю русского театра, у истоков которого стоял лютеранский пастор Грегори; повествует о первых президентах Академии наук, величайшем математике Эйлере, герое Отечественной войны 1812 г. Барклае де Толли, гордости русского искусства Карле Брюллове, хранителе русского языка Владимире Дале и многих других.

Большинство протестантов в России сохранили приверженность своей вере. Нельзя сказать, что в течение веков это приветствовалось в России. «Несмотря на декларируемую лояльность к неправославным христианам, государственный аппарат империи, опираясь на жёсткие законы, старательно использовал репрессивные методы контроля и управления в отношении иноверцев. <…> Переход в православие сулил им большие выгоды, однако они сохранили верность идеям Реформации… Во многом ответом протестантов на подобные ущемления было разворачивание активной социальной и образовательной деятельности в империи», — пишет Резниченко. Он подчеркнул, что достижения многих протестантов в России — это во многом плод именно их веры, и пояснил: «Мы, протестанты, просто любим работать так, чтобы мир вокруг нас был преобразован, стал чуть лучше».

Автор привёл ряд примеров, показывающих, что, например, приверженность протестантизму реально «тормозила» продвижение по ступеням военной карьеры в России. Однако 12,5% генералов в русской армии к 1903 г. были из протестантов, «они сохранили верность вере и продолжали самоотверженно служить России».

Книга выпущена большим тиражом, она выдержала уже второе издание. Предисловие ко второму изданию написал Президент РАН академик Александр Сергеев, который высоко оценил исторический вклад протестантов в развитие России. «Достижения многих из них на российской земле позволили позиционировать нашу страну как лидера и навечно закрепить российские приоритеты в точных и естественных науках, географических открытиях, промышленных технологиях», — написал он.

Источник: Благовест-инфо

Прим. ред.: Андрей Резниченко — главный редактор РИА Наука, член Союза журналистов России, член Русского географического общества, руководитель редакции «Наука» информационного агентства ТАСС.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.

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