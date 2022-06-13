«Книга Бытие. Ветхий завет» возглавила рейтинг духовной литературы в России

Рейтинг духовной литературы за 2021 год возглавила «Книга Бытие. Ветхий Завет» в аудиоформате, следует из исследования, проведённого платформой «ЛитРес».

В пресс-службе «ЛитРес» отметили, что продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%.

По мнению зампредседателя издательского совета Русской православной церкви иеромонаха Макария, интерес к духовной литературе в эпоху испытаний возрастает, так как «люди особенно остро ощущают иллюзорность земного благополучия и теряют чувство стабильности».

По материалам cnl.news

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.