Все чаще и чаще мы задаемся вопросом о смысле жизни. Что такое жизнь? Кто я такой? Что такое Вселенная? Что представляет Собой Бог?

Как часто мы не можем найти ответы на вопросы, которые ставим. В то же время миллионы людей открыли для себя смысл жизни. Со все возрастающим интересом и удовлетворением они находят ответы на вечные вопросы на страницах одного очень древнего документа. Им является Священное Писание.

Библия – это книга, которая может удовлетворить самый взыскательный ум. Она отвечает на вопросы пытливого разума, стремящегося познать загадку жизни. Природа может свидетельствовать о Творце, но только Библия говорит о Боге-Создателе, как о любящем Отце. Он заботиться о нас, Он знает все наши проблемы, надежды, чаяния и мечты.

Библия – книга о наших поисках Бога. Но что более важно – это книга о том, что Бог ищет нас. Изучая Писание, мы видим, как Господь приближается к мятежным, упрямым людям. Мы начинаем понимать, как Он продолжает искать нас сегодня, как сильно Он любит нас, как Он жаждет общения с нами.

Весть, которую нам посылает эта великая Книга, настолько важна, что она входит в повседневную жизнь людей. Библию читают и цитируют повсюду. При торжественном вступлении в должность Президента многих стран обращаются к Священному Писанию. Все большее число людей начинают осознавать влияние этой Святой книги на свою жизнь.

Священное Писание стоит на первом месте среди множества других книг, оказавших самое большое влияние на человечество. Объявленная не раз вне закона, сжигаемая на кострах, Библия прошла через все испытания и сохранилась. Она дошла до нас, обагренная кровью мучеников – тех, кто ценой своей жизни остался верным ее посланию и кто не отрекся от Своего Творца и Господа, Который открывается людям на страницах Священного Писания.

Библия дает ответы на вечные вопросы, которые занимают умы человечества: Откуда я пришел? Почему я здесь? Куда я иду?

Она показывает нам могущественного, но любящего Бога, который всегда рядом с нами. Он радуется вместе с нами. Он печалится вместе с нами. Он разделяет с нами наши страдания. И Он отвечает нам. Предоставьте Богу возможность через эту Святую книгу преобразовать вашу жизнь. Вы найдете мир и покой для вашего сердца, вы обретете уверенность, вы получите ответы на самые сложные вопросы, которые ставит перед нами жизнь.

Подготовила Н. Бадьина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» май 2005 г.