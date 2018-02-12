Вышел русский перевод книги, посвященной теме помощи людям с гомосексуальной ориентацией

Впервые на русском языке вышла книга христианского психолога, посвященная глубокому анализу психологических механизмов влияющих на гомосексуальное влечение у мужчин, «Стыд и утрата привязанности».

Автор книги признанный авторитет, клинический психолог и директора института Фомы Аквинского, Джозеф Николози. Он более 30 лет работал с мужчинами испытывающими сексуальное влечение к своему полу (same sex attraction), что приводило к конфликтовалу с их ценностями.

Психолог придерживается сбалансированного подхода к пониманию формирования гомосексуальной ориентации: он считает, что в ее генезе могут принимать участие как биологические, так и небиологические факторы. Однако совершенно справедливо подчеркивается тот факт, что попытки представить гомосексуальность исключительно как результат биологической предопределенности потерпели неудачу. Некоторые люди действительно могут иметь биологическую предрасположенность к гомосексуальности, но предрасположенность — не то же самое, что предопределенность.

«Книга будет полезна пасторам, психологам, руководителям молодежи, педагогам, социальным работникам именно тем, что поможет глубже понять причины гомосексуального поведения, а также усвоить принципы помощи нуждающимся», — отметили издатели.

«Материалы из данной книги по проблематике, мировоззрению и ценностям гомосексуально ориентированных людей можно добавить в соответствующие темы следующих предметов: История Церкви, Христианская этика, Пасторское душепопечение, Догматика, Брак и Семья, Психология и др. Данное исследование, по моему глубокому убеждению, должно стать одним из настольных справочников современного христианского священнослужителя…», — подчеркнул Тарас Дятлик, председатель правления Международного совета по евангельскому богословскому образованию Региональный директор Overseas Council Int. по Евро-Азии Руководитель отдела развития образования Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации.

По материалам invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.