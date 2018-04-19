Христианская книга «Повесть одной жизни»

«Повесть одной жизни» или «Один день как тысяча лет»

Светлана Волкославская

В этой книге рассказывается о Боге, Который побуждает изменить уклад жизни, терпеть притеснения, жить «не как нормальный человек». Если вы когда-нибудь, глядя на христиан, думали: «Ради чего?», — то эта книга даст ответ на этот вопрос.



Что заставляет обычного человека, живущего по законам и традициям своей семьи, оставить свои взгляды, вдруг измениться и пойти другой дорогой? Что заставляло советских людей верить тогда, когда христианская жизнь была не просто неудобна, а по-настоящему опасна? Что заставляет молодую девушку не плыть по течению, а идти своей дорогой, той дорогой, которой ведёт сердце и принципы?

Название книги говорит само за себя. «Повесть одной жизни». В ней автор описывает жизненный путь собственной матери — женщины, выросшей в советское время, притесняемой за свои принципы. Сначала она поверила в Бога в стране царствующего атеизма, а потом вдруг отошла от православия, которое было религией её семьи, и присоединилась к протестантам, нападки на которых в то время были ещё больше.

История этой жизни открывает нам совсем другой мир. Тот мир, о котором мы не прочитаем в советской литературе. Мир верующего человека в стране господствующего атеизма. И мир людей, которые сами выбрали свою веру, вопреки всем традициям, укладам и политике партии. Но главное — это мир христиан, их любовь друг к другу и ближним, даже тем ближним, которые нетерпимы к их вере, оскорбляют и ставят препятствия на их пути.

Обычная советская девушка, живущая в семье, где есть свои проблемы. Однажды в её жизни появляется добрая женщина, которая становится подругой её отчаявшейся матери. Вместе с Инной Константиновной в их семью приходит православие. Девушка начинает ходить на службы, поёт в церковном хоре, общается с православной молодёжью и ищет наставления у батюшки. В школе она терпит нападки от учителей-атеисток. В сердце очень любит Бога и церковь. Однажды встречает сына священника, с которым у них завязывается дружба и роман. Этот парень поражает её своим знанием Библии, истории и глубокой верой. Со временем оказывается, что он отошёл от православных взглядов и называет себя протестантом. Долгие раздумья и муки, но вскоре главная героиня принимает его взгляды и становится его женой. Так начинается их совместная жизнь. Далеко не всегда комфортная и удобная, но всегда полная любовной теплоты друг к другу и христианской любви к ближним.

Книга «Повесть одной жизни» живая, добрая, без нравоучений и проповедей. Это не пропагандистская литература, а просто рассказ о жизни одной реальной женщины с самого её детства. Каждый сам может сделать вывод из этой вдохновляющей истории. Это книга о вере, о настоящей вере. Той, о которой написано в Библии. Той вере, которая была у учеников Христа. И той жизни, которая была у них.

Я рекомендую читать книгу «Повесть одной жизни» всем. Тем, кто считает себя верующим, будет о чём задуматься. Сейчас, когда Россия — свободное государство и мы можем открыто собираться в церквях, проводить мероприятия и издавать газеты и литературу, нам сложно себе представить жизнь, когда всё это было под запретом. Но я глубоко убеждена, что именно такая жизнь и показывает искренность веры и доброту твоих христианских побуждений. Лично я, читая эту книгу, постоянно задавала себе вопрос: «Смогла бы я так же, как она, рисковать всем ради Бога?»

Для людей же, которые не определились в своей вере, в этой истории раскрывается вся красота Бога. Не через возвышенные слова и пафосные проповеди, а через жизнь обычных людей, которую изменил Бог. В «Повесть одной жизни» рассказывается о Боге, Который побуждает изменить уклад жизни, терпеть притеснения, жить «не как нормальный человек». Если вы когда-нибудь, глядя на христиан, думали: «Ради чего?», — то эта книга даст ответ на этот вопрос.

P.S. Изначально книга Светланы Волкославской называлась «Один день как тысяча лет», однако позже была переиздана другим издательством под названием «Повесть одной жизни». Текст книги можно также найти в Интернете.

Анастасия Иванова

Источник: proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2018 г.