Книга, пылящаяся на полке

А что если в вашем доме хранится клад, а вы живёте, не подозревая об этом?

Татьяна Хлопкова написала интересную притчу в стихах. Называется она «Неведение»:

Усталый путник на дороге

С тяжёлой ношей за плечами.

Разбиты в кровь босые ноги,

Душа в тревоге и печали.

Он одинок и обездолен,

Нет никого на белом свете.

Слезами хлеб его посолен,

И студит кровь холодный ветер.

И нет пути его длиннее —

Идёт, бредёт без остановки.

Висит крестом на тонкой шее

Кусок бумаги на верёвке.

Когда-то был он в ополчении,

Сражался храбро за корону.

В бумаге этой назначение

Пожизненного пансиона.

Безбедно жил бы он на свете,

В тепле и сытости, с прислугой.

А он носил бумагу эту

Как память о былых заслугах.

Такая ценная бумага

Уж сорок лет без применения —

Ведь не умел читать бедняга,

Жил в нищете и унижении.

И мы бродили по дорогам,

И мы в страданьях были тоже,

В своём неведеньи убогом

О всех благословеньях Божьих.

Душа томилась и стенала,

Свои проигрывая битвы,

Когда и азбуки не знала

Простой спасительной молитвы.

Бог дал нам Своё Слово, Библию, чтобы мы могли познакомиться с Его учением и узнать Его требования к нам. Когда книжник подошёл к Иисусу с вопросом: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?», Спаситель обратил его внимание на Священное Писание: «Как написано в законе? Как читаешь?» Иисус не дал готового ответа, как часто делают служители церкви, но адресовал спрашивающего к Писанию. Господь хотел, чтобы люди больше доверяли Божьему Слову, чем какому бы то ни было человеческому авторитету.

У вас есть Библия? Если нет, приобретите. Можете написать нам, и мы придумаем, как передать вам Писание. Если есть, то не используйте эту Книгу как оберег или украшение книжной полки. Библия, лежащая мёртвым грузом, принесёт мало пользы.

Только человек несёт ответственность за своё спасение (Бог со Своей стороны уже сделал всё возможное). Как бы ни был человек уверен в каком-то служителе, мнение священников (да и любых людей) не должно быть фундаментом веры. Бог дал нам карту, на которой обозначены все вехи в путешествии на небеса; нам нет нужды идти наугад или руководствоваться указаниями встречных. Разве люди не могут ошибаться? Чтобы сойти с проторённого пути на путь истины нужно мужество. Не желая самостоятельно изучать Библию, люди позволяют другим думать за себя и оказываются скованными цепями заблуждения.

Первейшей и высочайшей обязанностью каждого разумного человека является изучение Священного Писания. Мы должны ежедневно с усердием изучать Библию, взвешивая каждую мысль. С Божественной помощью мы должны вырабатывать собственное мнение, поскольку каждому предстоит держать за себя отчёт перед Богом.

Библию нельзя изучать без молитвы. Небесные ангелы готовят сердце к восприятию Слова Божьего, заботясь о том, чтобы его красота покоряла нас, его предостережения вразумляли, а обетования — поощряли и укрепляли. Вот пример молитвы перед чтением Библии: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Псалом 118:18).

Дорогой читатель, Бог оставил нам письмо. В нём жизненно важная информация. Вспомните притчу, с которой мы начали размышление. Библию, стоящую на полке в качестве украшения, можно сравнить с бумагой, бесцельно провисевшей долгие годы на шее того бедного человека. Не повторяйте его ошибок. Откройте Библию с молитвой, и пусть Господь благословит вас в познании Его воли и Его характера.

Подготовила Надежда Масленникова

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.